Vodík v plynovodoch je realitou už aj na Slovensku, infraštruktúra je kompletne pripravená

Slovenskými plynovodmi sa už môže oficiálne prepravovať okrem zemného plynu aj vodík. Ako uviedol pre agentúru SITA hovorca spoločnosti SPP – distribúcia Milan Vanga, slovenská plynárenská sieť je kompletne pripravená na vodík. Plynovody na Slovensku sú už certifikované distribuovať okrem zemného plynu a biometánu aj vodík. Certifikát zvyšuje potenciál lokálnej výroby zeleného vodíka a prepája slovenskú distribučnú sieť s budúcou „európskou vodíkovou chrbticou“.

Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., už v roku 2022 úspešne zrealizovala projekt s názvom H2Pilot ‒ pilotnú distribúciu zmesi zemného plynu a vodíka domácnostiam na Slovensku. Otvorila sa tak prvá kapitola budúcej transformácie plynárenskej infraštruktúry na našom území. Projekt sa uskutočnil v obci Blatná na Ostrove, kde vyše 300 domácností dočasne odoberalo zmes zemného plynu s vodíkom.

Štartovanie plynárenskej infraštruktúry

Jedným z hlavných výstupov realizovaného projektu bolo potvrdenie bezpečnej prevádzky všetkých dotknutých zariadení pri zmesi zemného plynu a 10-tich percent vodíka. Tento záver prakticky potvrdil výstupy relevantných vedeckých štúdií publikovaných v predchádzajúcom období (napr. štúdie iniciatívy THyGA). Podľa generálneho riaditeľa SPP – distribúcia Martina Hollého projekt H2Pilot naštartoval prípravu celej slovenskej plynárenskej infraštruktúry na budúcu distribúciu vodíka.

„Bez ohľadu na to, kedy sa v našej sieti objaví prvá molekula vodíka, venovali sme úsilie systematickej úprave celej infraštruktúry už teraz,“ povedal Hollý.

Preverovanie kompatibility

Aj preto sa slovenskí plynári v tomto roku podľa neho pustili do ambiciózneho projektu, ktorého cieľom bola certifikácia všetkých komponentov plynárenskej distribučnej siete na budúce použitie vodíka s takým objemom, ktorý považujú za realistický v krátkodobom a strednodobom výhľade. Certifikácia v gescii spoločnosti TÜV SÜD Slovakia obsahovala nezávislé posúdenie kompatibility každého prvku infraštruktúry, ktorý bude v budúcnosti v kontakte s novým zmesovým plynom.

„Nakoľko distribučná sieť bola budovaná výlučne na použitie zemného plynu, procesom preverovania kompatibility museli prejsť nielen potrubné materiály a zvary, ale aj ventily, uzávery, meradlá, regulátory alebo komponenty regulačných staníc,“ objasnil vedúci oddelenia stratégie technologických zariadení a integrity siete SPP – distribúcia Marek Smatana.

Zmes zemného plynu a vodíka

Išlo podľa neho o komplexný a veľmi detailný postup, pri ktorom sa analyzovala konštrukčná a prevádzková dokumentácia jednotlivých prvkov siete a vyhodnocovala sa ich integrita v prípade prevádzky s novým médiom – zmesou zemného plynu a vodíka v objeme 5 %, resp. 10 %.

„Pri posudzovaní sa v prvom rade vychádza z pripravenosti týchto zariadení na prevádzku so zmesou zemného plynu a vodíka deklarovanou výrobcom týchto zariadení pri ich konštrukčnom vyhotovení a funkčnom odskúšaní,“ doplnil Smatana.

Úspešná certifikácia

Výsledkom odborného posúdenia vydaného certifikačnou spoločnosťou TÜV SÜD je potvrdenie kompatibility vysokotlakovej plynárenskej siete a regulačných staníc s prevádzkou 5-percentného podielu vodíka v zmesi so zemným plynom. V miestnych sieťach, tzn. nízko- a strednotlakových plynovodoch, bola kompatibilita preukázaná až do úrovne 10 % vodíka v zmesi. Na základe zistení z úspešnej certifikácie bude SPP – distribúcia naďalej pripravovať svoju vysokotlakovú sieť a regulačné stanice aj na vyšší podiel vodíka v zmesi, čo si vyžiada obmenu niektorých prvkov za zariadenia s plnou vodíkovou kompatibilitou.

Úspešná certifikácia plynárenskej infraštruktúry je podľa Hollého významná z dvoch dôvodov. Tým prvým je skutočnosť, že plynárenská distribučná sieť na Slovensku je dnes plne pripravená akceptovať zemný plyn s prímesou vodíka priamo z tranzitnej siete spoločnosti eustream, a. s., ktorej infraštruktúra je súčasťou budúceho európskeho vodíkového systému, tzv. European Hydrogen Backbone.

Výroba zeleného vodíka

„Očakáva sa, že vodík z tohto smeru by sa mal objaviť v strednodobom horizonte a jeho úroveň by v prvých rokoch nemala presiahnuť 2 % vodíka,“ spresnil.

Druhý význam má certifikácia pre podporu zámerov výroby „zeleného“ vodíka na lokálnej úrovni. Tu je očakávanie o niečo optimistickejšie. „Prví lokálni producenti zeleného vodíka by sa do našej siete mohli začať pripájať v horizonte piatich rokov, pričom objem prímesi vodíka by nemal prekročiť hranicu 10 %,“ uzavrel Hollý.

Snahou Európskej únie je kontinuálne znižovať emisie skleníkových plynov s cieľom dosiahnuť ich pokles až o 55 % do roku 2030 v porovnaní s objemom emisií z roku 1990. Nízkoemisné, resp. obnoviteľné, plyny vrátane vodíka, v tomto smere zohrávajú významnú úlohu. Spoločným úsilím plynárenského sektora je preto postupne dekarbonizovať skladovaný, prepravovaný a distribuovaný zemný plyn implementáciou obnoviteľných plynov.