Nestlé sťahuje z trhu ďalšie produkty, ide najmä o dojčenskú výživu BEBA

Z trhu sťahujú ďalšie produkty značky Nestlé. Ide o počiatočnú dojčenskú výživu BEBA, v ktorej bol na základe vykonaných laboratórnych analýz zistený toxín cereulide. Kontaminované produkty cereulidom, a teda toxínom produkovaným baktériou Bacillus cereus, môžu spôsobiť nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, no nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dopady na zdravie. Preventívne sa sťahujú aj ďalšie dojčenské výživy. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Nestlé sťahuje šaržu dojčenskej výživy zo slovenského obehu, dôvodom je riziko kontaminácie baktériou
Podľa varovného oznámenia Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá ide o výrobky značky Nestlé s výrobou v Nemecku od výrobcu Nestlé Nutrition GmbH, Nestlé Deutschland. Toxín zistili v produktoch BEBA supreme PRE, 800 g, číslo výrobnej dávky L51460742F1, DMT 05.2027, EAN kód 7613287226631, BEBA expert PRE, 550 g, číslo výrobnej dávky L51700742A1, DMT 12.2026, EAN kód 8445290917751 a BEBA Frühgeborenen Nahrung, číslo výrobnej dávky 53020742C1, DMT 29.10.2026.
Preventívne sťahujú z trhu aj ďalšie výrobky značky Nestlé, a to BEBA pre, BEBA expert, BEBA comfort, BEBA supreme, z ktorých vybrané šarže sa neodporúča používať na prípravu stravy pre dojčatá. ÚVZ SR doplnil, že nie všetky tieto výrobky boli uvedené aj na slovenskom trhu. „Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie u obchodných partnerov Nestlé vo svojom regióne podľa distribučného zoznamu. Zákazníci majú možnosť vrátiť potravinu u predajcu, kde ju zakúpili,“ doplnil úrad.