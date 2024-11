Slovenské domácnosti si priplatia za teplo. Koľko vás bude stáť kúrenie o rok? (video)

Domácnosti si za teplo a teplú vodu v novom roku zrejme priplatia. A to len už pre zvýšenú daň z pridanej hodnoty, ktorá sa zvýši z 20 na 23 %. Ako ďalej upozornili výrobcovia tepla na 6. online konferencii portálu SITA Energetika SmartNRGfórum, pri cenách tepla pre domácnosti taktiež zohrá veľkú úlohu vláda, ktorá by v najbližších dňoch, týždňoch mala predstaviť akú energopomoc rozdá v budúcom roku, a či sa vôbec bude týkať aj cien tepla.

Ukončenie cenových rokovaní

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví už naznačil, že v niektorých slovenských regiónoch pôjde cena tepla dole, naopak niekde teplo zdražie. Všetko by sme sa však mali definitívne dozvedieť až po ukončení cenových konaní, teda niekedy začiatkom decembra.

Samotní výrobcovia tepla upozorňujú, že domácnosti by sa na zvyšovanie cien tepla v novom roku mali pripraviť. Jeden z najväčších dodávateľov tepla, spoločnosť Veolia Energia Slovensko, pripomína, že sme mali dva roky zastropované ceny tepla na úrovni roku 2022.

Počas nasledujúcich mesiacoch sme si prešli energetickou krízou, kde ceny plynu pomocou ktorého sa väčšina dodávaného tepla vyrába, vystrelili do historických rekordov. Ceny plynu na trhoch v súčasnosti už klesli, nie však na úrovne spred kovidovej éry.

Predpokladaný nárast cien tepla

„Takže predpokladáme nárast cien tepla na budúci rok. Ale je dôležité povedať, že je to z časti spôsobené cenou komodity a infraštruktúrnych poplatkov, ktoré sa k tej cene komodity pripočítavajú. A tu došlo tiež k nárastu. To sú ceny, ktoré sú regulované, a my ich jednoducho musíme započítať do koncových cien tepla. Tento nárast a zvýšená DPH na teplo spôsobili, že ten nárast cien tepla bude vyšší, ako by mohol byť. Ale my toto ovplyvniť nevieme,“ povedala na 6. online konferencii SmartNRGfórum riaditeľka pre inštitucionálne vzťahy Veolia Energia Slovensko Martina Olejníková.

Obchodný riaditeľ spoločnosti MH Teplárenský holding, ktorá združuje šesť najväčších teplární na Slovensku patriacich štátu, Vojtech Červenka na konferencii povedal, že všetko vlastne bude závisieť od vládnej energopomoci.

Regulácia maximálnej ceny

„V prvom rade treba povedať, že ÚRSO stanovuje na základe regulácie maximálne ceny, ale do toho zasiahla v posledných rokoch dotačná politika štátu. Čiže, ak porovnávame tie regulované ceny z minulých rokov a z tohto roku a budúci rok, tak môžem povedať, že sme zhruba na rovnakých úrovniach. Otázne teraz je, aká bude výška dotácie pre sektor teplárenstva pridelená na rok 2025. Toto číslo zatiaľ nemáme. Pre tých odberateľov, ktorí vlastnia byty, tak tam cena tepla pôjde hore, pretože sa očakáva nižšia dotácia na teplo. Ale v princípe tie regulované maximálne ceny sú porovnateľné na úrovni roku 2024. Tá cena plynu sa v princípe stabilizovala. Áno, máme tu nejaké vedľajšie faktory, zvýšená DPH, distribučné poplatky. Ale v princípe nič hrozné sa nedeje. Podstatná časť toho dopadu je vlastne viazaná na výšku dotácie, aká bude na rok 2025,“ povedal Červenka.

Ako konštatoval na konferencii predseda Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislav Janiš, zvýšená DPH zdražie ceny tepla pre domácnosti zhruba o 35 % a poplatky súvisiace s prepravou a distribúciou plynu zvýšia náklady domácností na teplo zhruba o 30 až 35 eur na rok.