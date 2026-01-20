Žiaci si vo februári vyberú stredné školy, Bratislavský kraj ponúka široký výber odborov a výhod

Termín podávania prihlášok na strednú školu je do 20. februára. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) má vo svojej pôsobnosti 49 stredných škôl, ktoré ponúkajú širokú škálu odborov, ale aj moderné prostredie a vybavenie.
„Výber strednej školy je jedným z najdôležitejších rozhodnutí v živote mladého človeka. Nejde len o najbližšie štyri či päť rokov, ale o smer, ktorým sa bude uberať jeho budúcnosť,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.
Pestrá ponuka
Hovorkyňa BSK Lucia Forman priblížila, že ponuka župných stredných škôl v Bratislavskom kraji je mimoriadne pestrá – od gymnázií cez stredné priemyselné školy a umelecké školy, až po odborné školy rôzneho zamerania. Žiaci si môžu vybrať z množstva odborov – technických, elektrotechnických, umeleckých, zdravotníckych, pedagogických, ekonomických, športových, kaderníckych, gastronomických, poľnohospodárskych, chemických či polygrafických.
„Okrem kvalitného vzdelania získavajú žiaci aj konkrétne výhody – napríklad ubytovanie na internáte už za dve eurá denne alebo obedy za 15 centov. V systéme duálneho vzdelávania majú prax priamo u zamestnávateľa a v mnohých prípadoch aj garanciu pracovného miesta po ukončení štúdia,“ spresnila Forman. Ako dodala, BSK dlhodobo investuje do modernizácie svojich stredných škôl a postupne ich premieňa na atraktívne a konkurencieschopné vzdelávacie inštitúcie.
Dni otvorených dverí
„Silnejšie prepája teóriu s praxou, buduje odborné centrá porovnateľné s prostredím zamestnávateľov a začína vytvárať aj centrá excelentnosti, ktoré budú prepájať vzdelávanie, prax a aplikovaný výskum,“ uviedla hovorkyňa BSK. Okrem učební župa modernizuje aj športoviská a zlepšuje pracovné podmienky pre pedagógov.
Žiaci si môžu vyberať z 13 gymnázií, z ktorých osem ponúka aj bilingválne štúdium, zo šiestich stredných priemyselných škôl, jednej športovej školy, troch škôl umeleckého priemyslu, dvoch konzervatórií a 24 stredných odborných škôl. Medzi nimi sú napríklad aj dve zdravotnícke školy, dve pedagogické školy, jedna hotelová akadémia či štyri obchodné akadémie.
„Zorientovať sa v tejto širokej ponuke pomáhajú aj dni otvorených dverí, počas ktorých môžu záujemcovia o štúdium získať osobnú skúsenosť, dozvedieť sa potrebné informácie, zažiť atmosféru školy a spoznať jej prostredie,“ priblížila ďalej Forman. Pomôckou je aj komplexný prehľad župných stredných škôl so zameraním a študijnými odbormi, ktorý nájdu žiaci a rodičia na webe www.strednapremna.sk. BSK zároveň každoročne vydáva brožúru Sprievodca strednými školami.