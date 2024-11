Sakovú možno budú odvolávať, liberálov rozčúlilo zvyšovanie poplatkov za prepravu plynu (video)

aktualizované 7. novembra, 16:29

Ministerku hospodárstva Denisu Sakovú možno budú na ďalšej schôdzi parlamentu odvolávať. Rozmýšľa nad tým opozičná strana SaS. Tej sa nepozdávajú ostatné kroky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý domácnostiam a firmám plánuje zvýšiť poplatky za prepravu zemného plynu, ktoré vstupujú do koncových cien plynu.

Poplatky vyššie o 1,2 eura na megawatthodinu

Poplatky za prepravu plynu majú ísť podľa poslanca za SaS Karola Galeka hore minimálne o 1,2 eura na megawatthodinu.

„Toto sa dotkne aj firiem a bytových domov s vlastnou kotolňou na plyn, avšak najviac dodávateľov tepla. Pri zohľadnení ich odberu, kedy v zime odoberajú veľa a v lete takmer nič, ako aj účinnosti zariadení, práve vďaka tomuto poplatku stúpnu ich náklady na výrobu tepla o asi 6 eur na megawatthodinu! A čo to znamená pre nás bežných ľudí? Vyššie náklady. Priemerná domácnosť spotrebuje 6 megawatthodín tepla ročne. Kvôli DPH zvýšenej na 23 % plus k zvýšenému poplatku za prepravu plynu by sa mala cena tepla zvýšiť takejto domácnosti minimálne o 70 eur,“ predstavil svoje výpočty Galek.

ÚRSO nikdy nekomentuje vyjadrenia politikov. Reagoval pre agentúru SITA hovorca regulačného úradu Radoslav Igaz. „Čísla, ktoré uvádza pán Galek nie sú správne. Úrad, tak ako sme to už niekoľkokrát uviedli, zverejní ceny pre rok 2025 až po ukončení cenových konaní začiatkom decembra,“ konštatoval Igaz.

Šírenie klamstiev

Strana Sloboda a Solidarita nemá vlastné témy, a tak sa snaží zaujať aspoň šírením klamstiev. Reagovala pre agentúru SITA hovorkyňa ministerky hospodárstva Mária Pavlusík. Podľa informácií Ministerstva hospodárstva SR údaje uvádzané poslancom Karolom Galekom o cenách za tranzit plynu nie sú pravdivé.

„Zároveň rezort hospodárstva jasne zdôrazňuje, že má pripravený postup kompenzácií vysokých cien energií a prerokovaný s premiérom SR a aktuálne prebiehajú už iba technické rokovania s Ministerstvom financií SR o zabezpečení potrebných zdrojov,“ konštatovala Pavlusík s tým, že bezprostredne po skončení týchto rokovaní budú verejnosť informovať o tom, ako bude vyzerať pomoc s vysokými cenami energií na rok 2025.

Karol Galek upozornil na fakt, že konečnú cenu tepla stále nepoznáme. „Nevieme koľko bude stáť plyn, elektrina, voda… Necelé dva mesiace pred koncom roka vieme jedine to, že Ficovo zdražovanie na budúci rok zničí tisíce slovenských rodín. Fico so Sakovou sa však schovávajú a neodpovedajú na naše otázky, ktoré sa pýtame v mene občanov a firiem, pretože práve spomínané poplatky za prepravy plynu budú mať pre niektoré firmy likvidačné dôsledky,“ povedal Galek.

Neviditeľné výsledky práce

Minulý týždeň na výbore pre hospodárske záležitosti k energopomoci v roku 2025 neprišli ministri Denisa Saková ani Ladislav Kamenický. Do NRSR predložila SaS uznesenie, ktoré by ich zaviazalo informovať o tom, ako bude vyzerať energopomoc a ceny do včera (6.11.).

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Koaliční poslanci odmietli toto uznesenie zaradiť na schôdzu. Ministerka Saková je naďalej neviditeľná a už sa po odvolanej Dolinkovej otvorene hovorí aj o jej konflikte s Ficom, keďže sa nevedia dohodnúť, či má byť pomoc plošná alebo adresná,“ vysvetlil Galek.

Denisu Sakovú kritizujú liberáli za to, že jej výsledky práce sú neviditeľné.

„Máme november, prichádza zima a ministerka Saková má akurát tak pekné fotky na sociálnych sieťach. Vyzývame ju, aby začala konať, inak ju to bude stáť pozíciu. Veď už aj SNS otvorene hovorí, že je to po odvolanej Dolinovej ďalšia neschopná ministerka, ktorá by mohla skončiť. Vylúčiť preto nevieme ani jej prípadné odvolávanie,“ konštatoval Galek.