Europoslanci pozastavia ratifikáciu obchodnej dohody s USA po Trumpových hrozbách

Európski zákonodarcovia sa dohodli, že dočasne pozastavia ratifikáciu kľúčovej obchodnej dohody so Spojenými štátmi v reakcii na hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedením ciel v súvislosti s jeho plánmi týkajúcimi sa Grónska. V utorok to oznámili hlavné politické frakcie v Európskom parlamente (EP).
Tento krok predstavuje varovný signál zo strany Európskeho parlamentu v čase, keď 27-členná Európska únia (EÚ) zvažuje, ako tvrdo reagovať, ak Trump svoje hrozby voči dlhoročným spojencom USA naplní. Parlament mal v najbližších týždňoch hlasovať o zrušení ciel na americké priemyselné výrobky v rámci predmetnej dohody.
Dohoda sa neruší
Odklad ratifikácie dohodu neruší. Dokument bol uzavretý v júli po mesiacoch intenzívnych rokovaní, počas ktorých Washington uvalil na tovar z EÚ 15-percentné clá. Pozastavenie schvaľovania má však podľa europoslancov vyslať jasný signál nespokojnosti Bielemu domu a zároveň vyvolať obavy medzi americkými podnikmi.
„Je to mimoriadne silná páka – nemyslím si, že by firmy boli ochotné vzdať sa európskeho trhu,“ uviedla pre novinárov predsedníčka liberálnej frakcie Renew Europe Valérie Hayerová.
Stále hrozí
Trump pohrozil clami voči šiestim členským štátom EÚ vrátane hospodárskych veľmocí Francúzska a Nemecka za to, že odmietli podporiť jeho požiadavku na prevzatie kontroly nad Grónskom, autonómnym územím Dánska.
Lídri EÚ sa majú vo štvrtok večer zísť v Bruseli na mimoriadnom summite, na ktorom budú rokovať o amerických hrozbách namierených proti Grónsku a o ďalšom postupe Únie voči Washingtonu.