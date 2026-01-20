Seniorka sa stala obeťou podvodu, na falošné investovanie poslala tisíce eur

Vyšetrovateľ vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin podvodu.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
Senior seniori financie peniaze podvod kradez
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Polícia vyšetruje prípad podvodu, ktorého obeťou sa stala 75-ročná žena z Humenného. Neznámy muž ju oslovil s ponukou investovania a obchodovania s rôznymi komoditami prostredníctvom spoločnosti, ktorú poškodená dovtedy nepoznala.

Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, seniorke vytvorili investičný účet, na ktorý postupne zasielala finančné prostriedky v presvedčení, že ide o výhodnú investíciu. „Celkovo tak zaslala viac ako 231-tisíc eur,“ skonštatovala Ligdayová.

Humenský vyšetrovateľ vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin podvodu. „V tomto prípade zákon stanovuje pre páchateľa trest odňatia slobody až na štyri roky,“ dodala policajná hovorkyňa.

Okruhy tém: Finančný podvod

