Budú nehnuteľnosti pokračovať v zdražovaní? Ďalší vývoj ovplyvnia tri kľúčové faktory

Rok 2025 priniesol významné zvýšenie cien nehnuteľností na celom Slovensku. Podľa priebežných údajov Národnej banky Slovenska zdraželi byty a domy počas minulého roka približne o 12 percent. Prognózy na tento rok sú o niečo miernejšie, nakoľko trh budú tlmiť tri kľúčové faktory.
„V roku 2026 očakávam skôr mierny rast cien pri kvalitných nehnuteľnostiach v dobrých lokalitách, najmä v Bratislave a krajských mestách, kde dopyt po bývaní zostáva dlhodobo silnejší,“ myslí si zakladateľ realitnej siete UPgreat Richard Churý.
Útlm trhu v menších mestách a na vidieku
V menších mestách sa očakáva miernejší rast cien či stabilizácia, na vidieku a v kategórii rekreačných nehnuteľností dokonca môže nastať pokles. Negatívny vplyv predstavujú v tomto prípade dlhodobé faktory, ako demografia či odchod mladých ľudí do veľkých miest.
Útlm trhu sa očakáva aj pri rodinných domoch. „Za perspektívne považujem len satelity Bratislavy a krajských miest. Tam sú ceny domov nižšie ako priamo v centrách a ľudia tam preto prirodzene hľadajú kompromis medzi cenou a dostupnosťou,“ konštatuje odborník.
Významnú zmenu môže podľa neho priniesť príchod Volva do Košíc, kde môže nastať výraznejší jednorazový nárast dopytu s príchodom novej pracovenj sily.
1. Konsolidácia zníži kupujúcim zdroje
V tomto roku bude mať kľúčový a negatívny vplyv na realitný trh konsolidácia verejných financií. „Naplno sa prejaví už v prvých mesiacoch roka a môže citeľne znížiť disponibilné príjmy časti domácností. Kupujúci tak budú ešte opatrnejší, budú viac počítať celkové náklady a časť dopytu môže svoje rozhodnutia odložiť,“ uvádza Churý.
2. Zastavenie poklesu úrokov
Ďalším tlmiacim faktorom je postupne chladnúci pozitívny impulz klesajúcich úrokových sadzieb. „V tomto roku nepredpokladám výrazné zlacňovanie hypoték, možno skôr mierny nárast sadzieb. Zostanú zrejme nad úrovňou troch percent podľa bonity daného klienta. Dôvodom je rast ceny peňazí na medzibankovom trhu, čo sa postupne premieta aj do úrokov pre koncových klientov,“ vysvetľuje odborník.
Ako dodáva, banky budú pri poskytovaní úverov skôr opatrnejšie. Budú sa viac pozerať na stabilitu príjmov, celkovú zadlženosť a rezervy domácností. Bonitní klienti sa podľa neho ocitnú vo výhode.
Ceny bytov vlani ťahali nahor najmä staršie nehnuteľnosti, v tomto roku nás čaká zmena
3. Napätie v geopolitike
Tretím dôležitým faktorom, ktorý môže ovplyvniť realitný trh, je geopolitické napätie, pokračujúce vojny či vývoj cien energií. Externé faktory vyplývajúce z medzinárodnej politickej situácie, zhoršenie konfliktov, napätie v Európe alebo výkyvy cien energií sa podľa odborníka môžu veľmi rýchlo premietnuť do ekonomiky či nálady domácností.
Dopyt po bývaní zostáva stabilný
Aj napriek kumulácii spomenutých rizík však podľa Churého nemožno očakávať výrazné ochladenie realitného trhu naprieč celým Slovenskom. Dopyt po bývaní naďalej zostáva v mnohých regiónoch relatívne stabilný, najmä v lokalitách s lepšími pracovnými príležitosťami a infraštruktúrou.
Aktuálne podmienky môžu podľa odborníka zároveň viesť k postupnej korekcii očakávaní na strane predávajúcich, čo sa môže prejaviť realistickejším oceňovaním nehnuteľností a vyššou mierou zhody medzi ponukou a dopytom. Výsledkom tak môže byť skôr stabilizácia trhu ako jeho prudké oslabenie.
Nájom sa stáva reálnou alternatívou
Ľudia budú v dôsledku spomínaných faktorov viac opatrnejší, čo sa prejaví v dlhšom zvažovaní toho, či sa chcú zaviazať na desiatky rokov, alebo dať prednosť nájmu. „Najsilnejší tlak bude tradične v Bratislave a krajských mestách, kde je ponuka kvalitných nájmov obmedzená a záujem dlhodobo vysoký,“ konštatuje Churý.
Ako dodáva, nájom sa stáva reálnou alternatívou pre čoraz širšiu skupinu ľudí. „Platí to najmä pre mladých, ktorí uprednostňujú flexibilitu bez toho, aby boli viazaní hypotékou na 20 až 30 rokov. Pri súčasných úrokoch a cenách nehnuteľností bude pre časť populácie nájom dlhodobým riešením, nielen krátkodobým medzistupňom,“ doplnil.
Potreba vlastnej nehnuteľnosti podľa odborníka stále pretrváva, avšak postupne sa posúvame k väčšiemu prijatiu nájmu ako plnohodnotnej formy bývania.