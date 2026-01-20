Deti doplácajú na rodičovské konflikty, ombudsman Mikloško upozornil na nárast podnetov

Na rodičovské konflikty dopláca čoraz viac detí. Upozornil na to Úrad komisára pre deti, ktorý v uplynulom roku opäť zaznamenal nárast podnetov. V roku 2025 ich bolo o viac ako 27 percent viac než v roku 2024. Úrad počas uplynulého roka prijal 573 podnetov. Najviac podnetov sa týkalo rodičovských konfliktov. Tie tvoria dominantnú časť podnetovej agendy úradu už dlhodobo.
Ochrana detí pred násilím
„Podnety sa okrem rodičovských konfliktov týkali najmä úpravy styku dieťaťa s oboma rodičmi, porušovania práva dieťaťa na kontakt s rodičmi, otázok náhradnej starostlivosti, ako aj nezákonného premiestňovania detí, a problémov s výkonom súdnych rozhodnutí,“ spresnil detský ombudsman Jozef Mikloško.
Policajný zásah voči 14-ročnému chlapcovi nebol v poriadku, štát podľa ombudsmana zlyhal
Druhou najvýraznejšou oblasťou bola ochrana detí pred násilím. Detský ombudsman tak riešil aj podnety, ktoré poukazovali na fyzické a psychické násilie, šikanu, a tiež prípady, v ktorých bolo podozrenie zo sexuálneho zneužívania detí, vrátane násilia v školských zariadeniach. Najzávažnejšie prípady úrad odstúpil orgánom činným v trestnom konaní.
Citlivé prípady
Mnohé podnety sa týkali aj dodržiavania základných práv a slobôd detí, najmä ak ide o právo na vzdelanie, ochranu zdravia či súkromia, osobnú identitu a participačné práva. Detský ombudsman sa zaoberal aj dodržiavaním práv detí v náhradnej starostlivosti. Dôležité podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška je, že narástli počty podnetov, ktoré písali priamo deti.
V prípade podozrivého úmrtia maloletého dieťaťa nastal posun, dve osoby čelia obvineniu z týrania
„Medzi osobitne významné a citlivé prípady patrili najmä podnety týkajúce sa porušenia participačných práv dieťaťa zo strany orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately či prípady porušenia práva dieťaťa na ochranu súkromia, vrátane zverejnenia neanonymizovaného súdneho rozhodnutia na verejne dostupnom informačnom portáli,“ priblížil úrad, ktorý riešil aj podozrenia zo sexuálneho zneužívania, ktoré sú v štádiu vyšetrovania.
Citlivými prípadmi sú aj porušenia práv detí v centrách pre deti a rodiny, a to najmä, ak ide o právo dieťaťa na udržiavanie rodinných väzieb a kontaktov. Komisár pre deti riešil aj prípady nezákonného premiestnenia dieťaťa, porušenia práva na kontakt detí s oboma rodičmi a tiež práva detí cudzincov, ktorí žijú na Slovensku.
Duševné zdravie
Rok 2025 tak podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška opäť potvrdil, že ochrana práv detí si vyžaduje systematický, odborný, medziodvetvový a medzirezortný prístup a tiež aktívnu spoluprácu všetkých zodpovedných inštitúcií. Detský ombudsman má v pláne aj naďalej dôsledne monitorovať dodržiavanie práv detí, upozorňovať na systémové zlyhania a presadzovať opatrenia pre zlepšenie postavenia detí. V priebehu roka sa komisár aktívne zameral aj na oblasť duševného zdravia detí.
Mikloško predstavil výsledky pilotného monitoringu žobrajúcich detí, poukázal na alarmujúce výsledky
Úrad zorganizoval dva veľké monitoringy zamerané na chudobu a žobrajúce deti. Osobitnú pozornosť venoval situácii detí v marginalizovaných rómskych komunitách. Úrad tieto témy intenzívne riešil aj na úrovni piatich rezortov. V minulom roku úrad prvýkrát zorganizoval aj ekonomické fórum s najväčšími zamestnávateľmi, ktorí robia vlastné programy zamestnávania marginalizovaných znevýhodnených skupín. Stretnutie sa nieslo v duchu hesla „Najlepšia cesta z chudoby je cez zamestnanosť rodičov.” Komisár pre deti sa v roku 2025 veľmi intenzívne zaoberal aj problematikou vynímania detí z rodín.