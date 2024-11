Slovensko bude mať dostatok plynu aj v novom roku. SPP uzavrel kontrakt na dodávku azerbajdžanského plynu

Slovensko by sa nemalo obávať nedostatku zemného plynu v novom roku. Slovensko bude mať totiž k dispozícii už aj azerbajdžanský zemný plyn. SPP, najväčší dodávateľ energií na Slovensku, totiž uzavrel krátkodobý, pilotný kontrakt na dodávku zemného plynu od spoločnosti SOCAR.

Ako uviedol pre agentúru SITA hovorca SPP Ondrej Šebesta, po úspešnom vyhodnotení spolupráce, štátni plynári zvážia uzavretie zmluvy o dodávke plynu aj na dlhšie obdobie.

„SPP dlhodobo podporuje pokračovanie prepravy plynu cez územie Ukrajiny, pretože ide o cenovo najvýhodnejšie riešenie pre našich zákazníkov. Avšak vzhľadom na vysoké riziko zastavenia dodávok plynu východnou vetvou prijímame opatrenia tak, aby sme našim zákazníkom od veľkých priemyselných odberateľov až po domácnosti garantovali bezpečné dodávky plynu v akejkoľvek situácii,“ dodal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP Vojtech Ferencz.

Objemová rezerva SPP

V súčasnosti má SPP uzavreté štandardné diverzifikačné obchodné zmluvy na nákup plynu z iného ako ruského zdroja so spoločnosťami BP, ExxonMobil, Shell, ENI a RWE.

Tieto zmluvy sú flexibilné tak z pohľadu objemu, ako aj z pohľadu času. Vďaka nim má spoločnosť SPP k dispozícii až 150 percent objemu spotreby svojich zákazníkov.

„SPP má teda 50 percentnú objemovú rezervu, ktorú vie v prípade potreby rozšíriť až na 100% a teda pokrývať kompletnú dodávku plynu pre svojich zákazníkov výhradne z týchto diverzifikačných zmlúv,“ dodal Šebesta.

Alternatívne trasy prepravy plynu

V prípade, ak by prišlo k zastaveniu dodávok cez ukrajinský plynovod, Slovensko má diverzifikované prepravné trasy a existuje možnosť prepraviť zemný plyn cez každú z okolitých krajín.

Preferovanou alternatívnou prepravnou trasou pre SPP počas zimnej sezóny je plynovod z Nemecka cez Českú republiku, v ktorom mám zakúpenú dostatočnú prepravnú kapacitu.

V prípade definitívneho výpadku dodávok cez Ukrajinu sa javí ako dôležitá aj južná prepravná trasa prostredníctvom plynovodu Turk Stream cez Turecko a ďalej Bulharsko, Srbsko a Maďarsko.

„Tou by sa na Slovensko mohla dostávať časť objemov ruského alebo azerbajdžanského plynu,“ podotkol Šebesta.

Došlo k zvýšeniu objemu plynu v zásobníkoch

Objem plynu v podzemných zásobníkoch na Slovensku, ktorý máme v súčasnosti k dispozícii, SPP oproti minulému roku zvýšil o približne 20%.

„Navyše, počas tejto zimy sme v SPP prijali rozhodnutie, že naša kapacita v zásobníkoch bude naplnená na 100 % nielen na začiatku vykurovacej sezóny, ale aj na začiatku roku, teda v januári 2025. Z pohľadu bezpečnosti dodávok má SPP počas prebiehajúcej zimy v kombinácii diverzifikačných zmlúv, zabezpečených prepravných trás a plynu v zásobníkoch k dispozícii doteraz najväčší objem plynu za posledné roky,“ doplnil Vojtech Ferencz.

V prípade, ak by došlo k úplnému zastaveniu dodávok plynu cez Ukrajinu, SPP prijme ďalšie opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok na zvyšok roka 2025 a ďalšie roky.

Diverzifikácia má svoju cenu

Od začiatku zabezpečovania alternatívnych dodávok spoločnosť tvrdí, že diverzifikácia má svoju cenu a v prípade, že na naše územie bude ruský plyn prúdiť len čiastočne alebo prestane prúdiť úplne, akákoľvek iná alternatíva bude výrazne drahšia.

Ak by spoločnosť prišla o ruské dodávky a celý potrebný objem by nakúpila z iného zdroja a fyzicky prepravila na Slovensko, stálo by ju to najmenej o 140 miliónov eur naviac.

„Rozdiel spôsobujú najmä tranzitné poplatky, ktoré do budúceho roku zrejme porastú, pričom ešte nie je známa ich finálna výška. Zároveň, prerušenie dodávok zemného plynu cez Ukrajinu bude mať zákonite za následok aj nárast cien na veľkoobchodných trhoch. Navyše, v prípade studenej zimy, môže táto situácia spôsobiť nedostatok plynu a problémy s jeho dodávkami v celej Európe,“ vysvetlil Šebesta.