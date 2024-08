Tusk reaguje na obvinenia z podpory útokov na Nord Stream: Nech sa ospravedlnia a mlčia

Všetci iniciátori a patróni plynovodov Nord Stream 1 a 2 by podľa poľského premiéra Donalda Tuska mali v sobotu urobiť len jednu vec, a to „ospravedlniť sa a mlčať“. Tusk to napísal v sobotu na mikroblogovacej sieti X v reakcii na články nemeckých médií v súvislosti s vyšetrovaním podmorských výbuchov z roku 2022, ktoré poškodili plynovody Nord Stream medzi Ruskom a Nemeckom.

Zároveň poľský vicepremiér a minister pre digitalizáciu Krzysztof Gawkowski rozhodne poprel, že Poľsko je spojené s výbuchmi. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Nemecké noviny Die Welt vo štvrtok na svojej internetovej stránke zverejnili rozhovor s bývalým šéfom nemeckej Spolkovej spravodajskej služby Augustom Hanningom, ktorý povedal, že Poľsko pravdepodobne podporovalo útok na plynovod. Hanning dodal, že Nemecko by malo zvážiť, či bude žiadať kompenzáciu od poľských a ukrajinských úradov.

Nemecká verejnoprávna televízia ARD, denník Süddeutsche Zeitung a týždenník Die Zeit v spoločnej správe tento týždeň uviedli, že spolková prokuratúra v rámci vyšetrovania poškodenia plynovodov Nord Stream vydala v júni zatykač na Ukrajinca, o ktorom sa predpokladá, že donedávna býval v Poľsku. Správy, ktoré necitovali zdroje, identifikovali muža ako Wolodymyra Z. Spolková prokuratúra uviedla, že nekomentuje správy v médiách ani zatykače.