Nemecká energetická spoločnosť Uniper tvrdí, že jej súd priznal miliardové odškodné od ruského Gazpromu

Nemecká energetická spoločnosť Uniper v stredu uviedla, že súd vo švédskom Štokholme jej priznal odškodné viac ako 13 miliárd eur za plyn, ktorý ruský energetický gigant Gazprom nedodával od roku 2022.

Uniper uviedol, že arbitrážny tribunál tiež 7. júna rozhodol, že má právo ukončiť dlhodobé zmluvy o dodávkach plynu so štátnym Gazprom Exportom a teraz formálne ukončuje vzťah. Nemecká vláda znárodnila Uniper koncom roka 2022 po tom, ako Rusko prerušilo dodávky plynu do krajiny.

Vynaloženie obrovských nákladov

Pred rozsiahlou ruskou inváziou na Ukrajinu spoločnosť nakupovala približne polovicu svojho plynu od Ruska, ktoré začalo znižovať dodávky do Nemecka v júni 2022 a neskôr v lete mu úplne prestalo dodávať plyn.

Uniper v dôsledku týchto škrtov vynaložil obrovské náklady, pretože bol nútený nakupovať plyn za oveľa vyššie trhové ceny, aby splnil svoje zmluvné záväzky, a predvlani v novembri oznámil, že začal konanie proti Gazpromu na súde v Štokholme.

Záväzné a konečné rozhodnutie

Uniper uviedol, že rozhodnutie tribunálu je právne záväzné a konečné, ale naznačil, že je sporné, či bude kompenzácia skutočne vyplatená „Akékoľvek sumy by šli nemeckej federálnej vláde,“ uviedol generálny riaditeľ Michael Lewis vo vyhlásení. „Z dnešného pohľadu ešte nie je jasné, či možno očakávať významné sumy.“

Niektoré zmluvy Uniperu s Gazpromom by zostali v platnosti až do polovice 30. rokov 20. storočia, ak by neboli ukončené. Gazprom v roku 2022 argumentoval technickými problémami ako dôvode zníženia tokov plynu cez plynovod Nord Stream 1 pod Baltským morom, čo je vysvetlenie, ktoré nemeckí predstavitelia odmietli ako zásterku pre politickú mocenskú hru po invázii na Ukrajinu.