Za poškodením plynovodov Nord Stream možno stojí Ukrajina, zelenú akcii mal najprv dať samotný Zelenskyj

Za poškodením plynovodov Nord Stream v Baltskom mori možno stojí Ukrajina. Ako referuje web euronews.com s odvolaním sa na americký denník Wall Street Journal, Kyjev údajne v máji predminulého roka vymyslel plán vyhodiť do vzduchu plynovod privádzajúci ruský plyn do Nemecka.

Operácia údajne stála približne 300-tisíc dolárov

Wall Street Journal sa odvoláva na štyri anonymné ukrajinské vojenské zdroje, pričom za sabotážou potrubí Nord Stream stála menšia ukrajinská posádka tváriaca sa ako výletná loď. Výpovede štyroch svedkov nebolo možné nezávisle overiť.

Operáciu údajne vymysleli počas jednej májovej noci v roku 2022, keď ukrajinskí vojenskí dôstojníci popili množstvo alkoholu, keď oslavovali zastavenie rozsiahlej ruskej invázie, a chceli týmto plánom zasadiť Moskve ďalšiu ranu. Operácia údajne stála približne 300-tisíc dolárov a podieľala sa na nej šesťčlenná posádka malej prenajatej jachty.

Americká CIA chcela akciu stopnúť

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vraj dal operácii „zelenú“ skôr, ako tieto plány zistila americká spravodajská agentúra CIA a požiadala ho, aby akciu zastavil. Zelenskyj tak učinil, no vtedajší hlavný veliteľ ukrajinskej armády Valerij Zalužnyj údajne aj tak pokračoval v operácii.

Nemeckí spravodajskí predstavitelia však mali na sabotáže iný názor a prikláňali sa skôr k tomu, že išli o operáciu pod falošnou vlajkou zo strany Ruska, aby to vyzeralo tak, že za to môže Ukrajina. Podporili to i poľské úrady, ktoré Nemcom poslali mená podozrivých, pričom to boli Rusi.

Nemci už píšu aj o prvom zatykači

Nemecké médiá medzitým tento týždeň uviedli, že tamojšia spolková prokuratúra vydala prvý zatykač v rámci vyšetrovania podmorských výbuchov z roku 2022, ktoré poškodili plynovody Nord Stream medzi Ruskom a Nemeckom.

Nemecká verejnoprávna televízia ARD, denník Süddeutsche Zeitung a týždenník Die Zeit v spoločnej správe uviedli, že spolková prokuratúra vydala v júni zatykač na Ukrajinca, o ktorom sa predpokladá, že donedávna býval v Poľsku. Správy, ktoré necitovali zdroje, identifikovali muža ako Volodymyra Z.

Nemecké médiá menovali aj ďalších dvoch podozrivých – manželský pár Svitlanu a Jevhena Uspenských, ktorí na Ukrajine vedú potápačskú školu. Obaja popreli, že by boli zapojení do útoku, pretože ich maximálna hĺbka ponoru je 30 metrov v porovnaní s približne 80 metrami, v ktorých k výbuchom došlo.

Environmentálna katastrofa

Výbuchy zo septembra postihli plynovody Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori, ktoré boli určené na transport zemného plynu z Ruska do Nemecka, ale v tom čase cez ne žiaden plyn neprúdil. Napriek tomu spôsobili únik masívneho množstva metánu, čo spôsobilo environmentálnu katastrofu.

Sabotáž sa stala v hĺbke zhruba spomenutých 80 metrov v ekonomických zónach Švédska a Dánska. Úrady minulý rok uviedli, že vyšetrovatelia našli stopy po podmorských výbušninách vo vzorkách odobratých z jachty, ktorú prehľadali v rámci vyšetrovania. Ešte stále neexistuje žiadne prijaté vysvetlenie. Medzičasom sa však objavilo niekoľko nepotvrdených správ, ktoré vinili Rusko, USA či Ukrajinu.

Nord Stream 1 privádzal plyn, kým Moskva nezastavila dodávky Nemecku koncom augusta 2022. Nord Stream 2 sa nikdy nedostal do prevádzky, keďže Nemecko zastavilo jeho certifikáciu krátko predtým, ako Rusko napadlo Ukrajinu.