Zelení výrobcovia energií naďalej protestujú proti zvyšovaniu poplatku za G-komponent, varujú pred nespokojnosťou zahraničných investorov

Rozvoj obnoviteľných zdrojov dostane podľa výrobcov zelenej energie od 1. júla novú ekonomickú bariéru. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) totiž plánuje k tomuto termínu, napriek výhradám štátu, odberateľov energií a investorov, zvýšenie platby za takzvaný G-komponent o 33 %.

SAPI – Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI) vyzýva regulačný úrad, aby toto rozhodnutie odložil o pol roka, a dôsledne vyhodnotil dopady tohto kroku na zamestnanosť a výrobu elektriny na Slovensku.

ÚRSO ignoruje varovania

Podľa SAPI je viac ako neštandardné, ak ÚRSO ignoruje varovania nielen od prevádzkovateľov obnoviteľných zdrojov, ale aj výhrady štátu a firiem, ktoré chcú zelenú energiu odoberať pre svoje prevádzky.

„Ak o týždeň začne platiť nová výška poplatku, investori budú musieť prehodnotiť svoje projekty obnoviteľných zdrojov energie,“ upozorňuje výkonný riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Dôvera vo výstavbu zelených zdrojov

Štát sa zaviazal vytvoriť podmienky pre výstavbu obnoviteľných zdrojov energií ešte minulý rok aj švédskej automobilke Volvo Cars, ktorá plánuje postaviť svoj závod vo Valalikoch. Podľa SAPI sa tak Slovensko zvýšením G-komponentu dostane do situácie, kedy investori nebudú snahe štátu naštartovať výstavbu zelených zdrojov veriť.

ÚRSO totiž podľa výrobcov zelene energie nezverejnilo žiadnu analýzu, prečo by sa tento poplatok vôbec mal zvyšovať, či aká je jeho opodstatnená výška. Pre zahraničných investorov vysiela podľa Karabu Slovensko tým, ako ÚRSO pristúpilo k zvyšovaniu platby za G-komponent, signál, že štát pre obnoviteľné zdroje energie nevie garantovať transparentné podmienky.

Blokovanie rozvoja zelených zdrojov

Zároveň regulačný úrad podľa SAPI trvalo ignoruje fakt, že fotovoltické a veterné elektrárne majú jednu z najnižších výrobných cien elektriny.

„Všade vo svete práve preto zjednodušujú podmienky pre ich výstavbu. Ich výrobou totiž znižujú ceny energií nielen pre investorov, či firmy, ale aj domácnosti. Slovenský regulačný úrad ide svojim rozhodnutím blokovať rozvoj zelených zdrojov proti budúcim úsporám ľudí a firiem na účtoch za elektrinu,“ konštatoval Karaba.

ÚRSO by malo úpravu platby odložiť

Ako dodal, aj vzhľadom na výhrady od Úradu vlády SR, či Ministerstva hospodárstva SR, by ÚRSO malo odložiť úpravu platby za G-komponent.

„Ak by preukázalo analýzami, že zvyšovanie je opodstatnené, má stále čas poplatok upraviť tak, aby sa prejavil v cenách elektriny na rok 2025. Hrozbu nesplnenia záväzkov štátu voči Plánu obnovy, či plánovanému objemu využívania obnoviteľných zdrojov energií v roku 2030 by nemal ignorovať ani regulačný úrad. Najmä ak ho na to upozorňuje štát, ktorý tie záväzky musí napokon splniť,“ uzavrel Karaba.

Stovky pripomienok

K návrhu vyhlášky ÚRSO, ktorou plánuje zvýšiť platbu za G-komponent, dostal regulátor napriek skrátenému medzirezortnému pripomienkovému konaniu viac ako 570 pripomienok.

Zachovanie poplatku na súčasnej úrovni požadoval napríklad aj Úrad vlády SR, Ministerstvo hospodárstva SR dokonca žiadalo vzhľadom na potrebu investícií do zelenej energetiky jeho znižovanie. Výhrady mali aj zástupcovia zamestnávateľov, vrátane Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, ktorá zastrešuje automobilový priemysel.

Výška poplatku za G-komponent

Poplatok za prístup do distribučnej sústavy pre výrobcov elektriny, ktorý všetci volajú ako G-komponent, nakoniec nebude taký vysoký, ako pôvodne plánoval regulačný úrad.

Ako potvrdil v rozhovore pre portál SITA Energetika predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík, poplatok bude v budúcom roku nakoniec na úrovni dvadsiatich percent. Pôvodne ho regulátor plánoval navýšiť na 50 %.

„ÚRSO bude o konečnej podobe príslušných cenových vyhlášok informovať až po definitívnom ukončení riadneho legislatívneho procesu. Musím však upozorniť, že názov G-komponent nie je správny. Je to poplatok za rezervovanú kapacitu v odovzdávacom mieste. Už teraz môžem povedať, že na rok 2025 bude vo výške 20 %,“ povedal Holjenčík.

Motivácia pre výstavbu nových zdrojov

Pripravované vyhlášky majú podľa šéfa regulačného úradu za cieľ zaviesť taký mechanizmus, aby každý účastník trhu s elektrinou a každý kto využíva sústavu platil za náklady, ktoré spôsobuje jej prevádzkovateľovi.

„Úrad bude prísne sledovať a strážiť, aby jedna skupina odberateľov, alebo užívateľov nedoplácala na inú. V konečnom dôsledku to povedie k spravodlivým cenám,“ dodal Holjenčík s tým, že odberatelia platia spomínanú platbu vo výške 100 % a výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov ju budú platiť len vo výške 20 %.

„Čo je jednoznačná motivácia pre prevádzkovanie a výstavbu nových zdrojov,“ podotkol Holjenčík.

ÚRSO sleduje pri cenových konaniach objem prostriedkov, ktorý je uhradený za rezervovanú kapacitu. Celý tento objem peňazí sa podľa Holjenčíka používa v cenovom konaní na optimalizáciu nákladov za distribúciu.