Dánska spoločnosť plánuje na Slovensku veľké investície, poputujú do obnoviteľných zdrojov energie

Dánska spoločnosť European Energy, ktorá pôsobí v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, plánuje na Slovensku významné investície. Šéf developmentu firmy pre južnú a východnú Európu Michael Viberg Pedersen to uviedol v relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk.

„Hľadáme tu príležitosti na rozvoj projektov obnoviteľných zdrojov energie rovnako ako v celej Európe a ďalších troch kontinentoch,“ povedal.

Do portfólia spoločnosti patria veterné aj fotovoltické projekty, systémy batériových úložísk, ale aj technológie pre výrobu zeleného vodíka.

Obrovské príležitosti

European Energy vznikla pred 20 rokmi v Dánsku, dnes zamestnáva v 19 krajinách takmer 800 pracovníkov. Na Slovensku vidí veľký potenciál, upozorňuje však aj na mnohé výzvy.

„Mal som veľmi plodné a otvorené stretnutia so Slovenským plynárenským priemyslom (SPP), Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou (SEPS), ako aj ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou o tom, aké sú možnosti,“ načrtol.

Slovensko ponúka obrovské príležitosti, situácia však nie je bez komplikácií.

„Chceme investovať do solárnej energie, do veternej energie, chceme investovať do batérií, ale tiež preskúmať, aké sú možnosti na výrobu zeleného vodíka pre priemysel a energeticky náročné odvetvia,“ priblížil Pedersen.

Gigawattové projekty

V nasledujúcich piatich rokoch majú ambíciu vybudovať gigawattové projekty.

„Nebojíme sa stanoviť si vysoké ciele. Chceli by sme spolupracovať s miestnymi komunitami, s miestnymi orgánmi a ďalšími zainteresovanými stranami v záujme úspechu obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku,“ skonštatoval.

Spoločnosť bude podľa jeho slov pripravená napríklad na výstavbu prvých fotovoltických projektov na Slovensku v rámci 15 mesiacov.

Zmena miery regulácie

Slovensko by podľa zástupcu dánskeho investora malo v odvetví obnoviteľných zdrojov zmeniť mieru regulácie, čo si bude vyžadovať aj úpravu legislatívy. Ako však zdôraznil, je dôležité, aby si našlo vlastnú cestu.

„Máte svoju jedinečnú situáciu, minulosť a budúcnosť. Nie je problém učiť sa od iných, len by ste nemali dovoliť, aby vás to blokovalo. Ak teraz pôjdete do Dánska, nemáte sa veľmi čo naučiť, pretože Dánsko je v úplne inom priestore. Môžete ísť do Talianska, ale aj oni sú v inom priestore. Nemali by ste stráviť všetok čas analyzovaním, pretože všade, kde ste brali inšpiráciu, sú už niekde inde. Musíte prísť na to, čo je to správne pre vás a potom to urobiť,“ navrhol.

Zelená energia

V súvislosti s rozvojom obnoviteľných zdrojov energie vyzdvihol Pedersen aj dôraz veľkých spoločností na zelené energie a fakt, že v mnohých prípadoch chcú investovať práve v regiónoch, kde ich je dostatok.

„Aby ste získali investície do priemyslu, potrebujete mať aj zelenú energiu. Írsku aj Dánsku sa podarilo prilákať dátové centrá niektorých globálnych hráčov, myslím, že to boli Apple a Microsoft, ktoré prijali svoje investičné rozhodnutia na základe dostupnosti zelenej energie. Aj Slovensko bude môcť urobiť niečo podobné a prilákať ešte viac priemyslu,“ uzavrel.