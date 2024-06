Green deal bude pokračovať, podľa Bartušku však môžu nastať mierne zmeny (video)

Projekt European Green deal Európskej únie bude pokračovať aj po eurovoľbách. Je o tom presvedčený splnomocnenec pre energetickú bezpečnosť ministerstva zahraničných vecí Českej republiky Václav Bartuška.

Ako uviedol v relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta pre portál SITA, pri Green dealu sa zmiernia extrémne názory typu, že ľudia by nemali lietať lietadlom, ľudia by nemali jesť mäso. Nejaké korekcie v Green deali teda pripúšťa, ale základný konsenzus podľa neho zostane.

Opatrnejší konsenzus

„Konsenzus bude opatrnejší, bude hovoriť menej o tom, na čo všetko musia ľudia zabudnúť a nesmú robiť, ale že by tí politici, ktorí sedia v Európskom parlamente to chceli náhle prehodnotiť, to si nemyslím,“ povedal Bartuška.

Vytváranie pracovných miest v zelenej ekonomike bude podľa neho v nasledujúcich rokoch prioritou Európskej únie. „Európa má mimoriadne nákladný a príjemný sociálny štát, je tu veľmi fajn tu žiť, ale už prestáva mať ekonomickú silu si ten sociálny štát dovoliť,“ uviedol Bartuška.

V energiách nie je problém

Slovenskí aj českí podnikatelia sa často sťažujú, že vysoké ceny energií likvidujú náš priemysel. Bartušek však upozorňuje, že v súčasnosti naši podnikatelia majú ceny plynu ako Japonsko, Kórea, alebo Čína a dokážu s nimi celkom dobre ekonomicky rásť.

„Takže v tých samotných cenách energií problém nebude. Problém bude v niečom inom. V nastavení ekonomiky, v našej schopnosti inovovať, možno mať rýchlejšie povoľovacie procesy,“ podotkol Bartušek.

