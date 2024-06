Nový návrh G-komponentu je podľa výrobcov zelenej elektriny aj naďalej likvidačný

Ani úprava zvyšovania platby za G-komponent zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) neumožní návratnosť investícií do nových zdrojov elektriny na Slovensku.

Ako totiž tvrdí Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), úrad stále počíta so zvýšením poplatku za prístup do siete, ktorý platia výrobcovia elektriny, hoci pôvodný návrh, rast poplatku na 50 %, predbežne znížil na 20 %. Aj to však podľa SAPI zastaví investície do výroby elektriny, najmä z obnoviteľných zdrojov energií.

Likvidačné navýšenie poplatku

ÚRSO síce na základe pripomienok z medzirezortného pripomienkového konania avizuje spomínané zmiernenie zvýšenia, aj to však podľa výrobcov zelenej elektriny citeľne ovplyvní existujúce elektrárne a v prípade obnoviteľných zdrojov energií (OZE) bude takéto navýšenie likvidačné. Regulačný úrad na to v rámci pripomienkovania návrhu upozornili nielen samotní výrobcovia, ale aj priemyselné združenia.

Mnohé priemyselné firmy si totiž elektrinu vyrábajú sami, respektíve zvažujú napríklad využívanie elektriny z obnoviteľných zdrojov.

„Zastavenie investícií do obnoviteľných zdrojov elektriny ohrozí vznik pracovných miest v priemysle. Firmy dnes v rámci ESG štandardov požadujú dostupnosť zelenej elektriny pre ich prevádzky,“ upozornil v tejto súvislosti člen výkonného výboru SAPI Ján Horváth.

Viac ako 570 pripomienok

ÚRSO dostalo k návrhu vyhlášky, ktorou plánuje zvýšiť poplatok, viac ako 570 pripomienok. Nezvyšovanie, ale zachovanie dnešnej úrovne poplatku, napríklad žiadal aj Úrad vlády SR. Ten sa obáva, že zvýšenie G-komponentu ohrozí plnenie viacerých cieľov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Podľa neho hrozí aj nesplnenie medzinárodných záväzkov Slovenska v rámci Národného energetického a klimatického plánu SR, ktorý počíta s výstavbou nových elektrární na báze OZE.

Ministerstvo hospodárstva SR dokonca podľa SAPI vzhľadom na potrebu investícií do zelenej energetiky od ÚRSO žiadalo postupné znižovanie poplatku.

„Je zarážajúce, že napriek tomu regulačný úrad ignoruje nielen medzinárodné záväzky Slovenska, ale aj potreby firiem, ktoré tvoria pracovné miesta, a v neposlednom rade aj domácností,“ zhodnotil Horváth. Výstavba nových elektrární na báze OZE tlačí aj na znižovanie cien elektriny pre domácnosti.