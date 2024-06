Únia nebude príliš tlačiť na zachovanie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu, myslí si český vládny energetik Bartuška

Tlak Európskej únie (EÚ) na zachovanie prepravy ruského zemného plynu cez Ukrajinu nebude taký veľký, ako očakávajú niektoré krajiny. V relácii Miroslava Wlachovského pre portál SITA Okno do sveta to konštatoval splnomocnenec pre energetickú bezpečnosť ministerstva zahraničných vecí Českej republiky Václav Bartuška.

Podľa neho, stále nie je isté, či bude tranzit plynu cez Ukrajinu z Ruska pokračovať aj po roku 2024, kedy končia kontrakty o preprave medzi štátmi, ktoré sú vo vojnovom konflikte. Pre chuť niektorých ukrajinských biznismenov to však nevylúčil.

Bude tranzit pokračovať?

„Či bude pokračovať ešte nejaký tranzit plynu cez Ukrajinu, to sa uvidí. Aj na Ukrajine sú ľudia, ktorí majú záujem o kontakty a obchody s Rusmi. Uvidíme,“ povedal Bartuška. Tranzit plynu cez Ukrajinu však nie je podľa neho pre EÚ nejaký zásadný.

„Sú to štyri krajiny EÚ, ktoré pravidelne berú ruský zemný plyn, Slovensko, Rakúsko, Maďarsko a Bulharsko. Takže to nie sú nejaké zásadné problémy EÚ, keďže také krajiny ako Nemecko, Francúzsko, Taliansko sa už od roku 2022 od Ruska oddelili. Hlavné ekonomiky sa tak dokážu bez toho ruského plynu zaobísť. Čiže veľký tlak v Európe na to, aby sa uchoval tranzit plynu cez Ukrajinu nebude,“ dodal Bartuška.

Vyriešenie problému v réžii Slovenska

Na zachovaní tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu má záujem aj slovenský prepravca plynu, spoločnosť Eustream. Rozumie tomu aj Bartuška, avšak necháva vyriešenie tohto problému na Slovensko.

„Je tam samozrejme záujem slovenských podnikov. Je to na vás, čo si vyjednáte,“ konštatuje Bartuška, podľa ktorého je Česká republika už dnes úplne nezávislá od ruského plynu.

Názor spoločnosti Eustream

„Česká vláda mala jednoznačný záujem nájsť riešenie v dodávkach plynu bez Ruska,“ zdôraznil Bartuška. Na záver upozornil, že Slovensko je jednou zo štyroch krajín EÚ, ktorá má ešte stále dlhodobé kontrakty na dodávky zemného plynu z Ruska.

Pokračovanie tranzitu ruského zemného plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ má z pohľadu zachovania pozitívnej bilancie dostupnosti plynu v regióne logiku. Myslí si to slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream.

Predĺženie kontraktu o tranzite

Pološtátny podnik je presvedčený, že ak by sa aj na predĺžení kontraktu o tranzite plynu nedohodli ukrajinská a ruská strana, stále je tu diskutovaná možnosť zapojiť do celého procesu tretiu stranu. Napríklad konzorcium európskych odberateľov, ktorí by plyn preberali na rusko-ukrajinskej hranici. Eustream je však pripravený aj na najhorší scenár, teda na úplné zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu po roku 2024.

Už od roku 2009 prijala spoločnosť sériu správnych investičných rozhodnutí, vďaka ktorým pôvodne jednosmerný prepravný systém zmenili na plne flexibilnú sieť, ktorá umožňuje obojsmernú prepravu plynu so všetkými okolitými krajinami. Zmluva o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu vyprší koncom roka, Kyjev sa ju podľa najvyšších predstaviteľov krajiny nechystá predlžovať.