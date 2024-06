Okno do sveta: Potrebujeme vydržať ešte jednu zimu bez ruského plynu, tvrdí Bartuška (rozhovor)

Európska únia má pred sebou z hľadiska energetiky dôležitú zimu. Ak podľa splnomocnenca pre energetickú bezpečnosť ministerstva zahraničných vecí Českej republiky Václava Bartušku vydrží únia bez zásadných dodávok zemného plynu z Ruska, môže si povedať, že zvládla situáciu z hľadiska energetickej bezpečnosti.

Bartuška je presvedčený, že Európska únia nasledujúcu zimu zvládne, podobne ako zvládla predchádzajúce dve, od vypuknutia vojny na Ukrajine.

„Zvládneme to. Verím, že únia je omnoho silnejšia,“ zdôraznil v podcaste Miroslava Wlachovského Okno do sveta s tým, že nám vlastne krízy pomáhajú. „Máme schopných ľudí, Západ má ešte dostatok peňazí a máme ochotu bojovať. Takže žiadnu veľkú obavu nemám,“ dodal Bartuška.

V rozhovore sa okrem závislosti Európskej únie na ruskom plyne a rope vyjadril aj k závislosti na ruskom jadrovom palive. Venoval sa taktiež európskemu Green dealu, v ktorom sa podľa jeho názoru zmiernia extrémne názory typu, že ľudia by nemali lietať lietadlom, ľudia by nemali jesť mäso.

Nejaké korekcie teda pripúšťa, ale základný konsenzus podľa neho zostane. „Konsenzus bude opatrnejší, bude hovoriť menej o tom, na čo všetko musia ľudia zabudnúť a nesmú robiť, ale že by tí politici, ktorí sedia v Európskom parlamente to chceli náhle prehodnotiť, to si nemyslím,“ povedal Bartuška.

