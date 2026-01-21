Fabiánska zima sa končí, príde oteplenie. Meteorológ Jurčovič ukázal, kedy sa počasie zlomí - FOTO

Na Slovensku máme už pár dní prevažne jasno, vyskytujú sa však aj hmly a nočné teploty klesajú poriadne hlboko pod nulu. Meteorológ Peter Jurčovič hovorí o tzv. fabiánskej zime, ktorá sa však s nami pomaly lúči. Počasie na Slovensku sa zmení – teploty stúpnu, pribudne oblačnosti a prídu zrážky (dážď, dážď so snehom a vyšších polohách aj sneženie).
Január je podľa meteorológa Petra Jurčoviča najchladnejší mesiac v roku, ale nie všetky dni môžu byť podľa jeho slov extrémne studené, pretože bývajú aj obdobia s teplejším počasím. „Väčšinou hovoríme o trojkráľovej zime a potom okolo 20. januára je to tzv. fabiánska zima,“ povedal v utorňajšej relácii Najlepšie počasie na TV Joj.
Sneženie aj poľadovica, potom zmena a oteplenie. Meteorológ Jurčovič ukázal počasie na 30 dní - FOTO
Priblížil, že s týmto obdobím sa spájajú aj rôzne pranostiky, ako napríklad „Na Fabiána a Šebastiána začína sa pravá zima“ či „Vincentov lúč prináša dobré ovocie a dobré víno“.
Ako ďalej povedal meteorológ Peter Jurčovič, zatiaľ je tu stále tlaková výš, ktorá udržiava tento charakter počasia a je väčšinou jasno, čo môžu občas „rušiť“ iba hmly, ktoré sa vyskytujú v nižších polohách. „Predpokladáme, že tá tlaková výš sa bude postupne presúvať na východ, čo znamená, že ten arktický vzduch zo severu k nám už prenikať nebude, ale príde oblačnosť od juhu až juhozápadu a bude to vlhkejší vzduch,“ priblížil s tým, že do teplejšieho vzduchu by sme sa mali dostať v priebehu dvoch, troch dní.
Výstraha pred nízkymi teplotami
Ešte tu však zatiaľ stále máme vzduch arktický, ktorý prináša nočné mrazy a aj na noc z utorka na stredu Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého a druhého stupňa pred nízkymi teplotami.
Oranžová výstraha – mínus 20 až mínus 21 stupňov Celzia
Vyššie, oranžové, varovanie druhého stupňa pred teplotou mínus 20 až mínus 21 stupňov Celzia, bolo vydané pre osem okresov Prešovského kraja (Bardejov, Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník).
Žltá výstraha – mínus 15 až mínus 19 stupňov Celzia
Výstrahu prvého stupňa pred teplotou mínus 15 až mínus 19 stupňov Celzia meteorológovia vydali pre okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Gelnica, Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Levice, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Vranov nad Topľou, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca a Žilina.
Počasie na dnes (streda)
Ako vo svojej predpovedi uvádza SHMÚ, dnes (v stredu) bude do našej oblasti zasahovať slabnúci okraj tlakovej výše, ktorej stred sa presunie z Čierneho mora nad Turecko. „Prevažne jasno, ojedinele – najmä dopoludnia, hmla alebo nízka oblačnosť,“ predpovedali meteorológovia.
Výstraha pred hmlou
SHMÚ vydal do 10.00 aj varovanie prvého stupňa pred hmlou v okresoch Košice okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov a Vranov nad Topľou. „Ojedinele sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov,“ upozornil.
Najvyššia denná teplota v stredu dosiahne mínus 5 až 0, ojedinele – najmä na horách, bude do 5 stupňov Celzia a na horách vo výške 1500 m okolo mínus 1 stupeň Celzia.
Predpoveď na zajtra (štvrtok) a ďalšie dni
Mrazivá noc nás ešte čaká aj zo stredy na štvrtok, teplota môže na niektorých miestach klesať opäť na mínus 15 až mínus 19 stupňov Celzia. Výstraha prvého stupňa je vydaná pre okresy Banskobystrický, Košický, Prešovský aj Žilinský kraj a tiež pre okresy Ilava, Považská Bystrica, Púchov a Levice. „Najmä na juhozápade a v stredných polohách bude mínus -5 až mínus 12 stupňov Celzia,“ uvádza SHMÚ.
Zajtra (vo štvrtok) počas dňa sa ešte počasie príliš nezmení a bude polojasno až oblačno, miestami aj jasno a v nižších polohách lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na mínus 2 až plus 3 stupne Celzia, v údoliach ojedinele budú okolo mínus 4 stupne Celzia.
Vo štvrtok po prednej strane rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu nad západnou Európou, priľahlým Atlantikom a Stredomorím k nám začne od juhu prúdiť vlhší vzduch.
Mrazy vystrieda dážď
Ďalšie dni už nočné teploty nebudú klesať až k mínus dvadsiatke a počas dňa počas víkendu pôjdeme aj na plus 6 či plus 7 stupňov Celzia.
Už spomínaný prílev teplého vzduchu sa podľa meteorológa Petra Jurčoviča však prejaví aj tým, že prídu zrážky. „Pri teplote 6 a 7 stupňov Celzia bude pršať,“ uviedol v spomínanom počasí na Jojke a upozornil, že keď je zem zamrznutá, tak to môže primŕzať a môže sa tvoriť poľadovica. „Ani na horách už nebude pekne, tak slnečno, ale na druhej strane by tam malo snežiť, takže to zlepší podmienky na lyžovanie,“ doplnil. V nižších polohách môže okrem dažďa padať aj dážď so snehom.