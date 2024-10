Slovensko získalo päťmiliónový grant na projekt malých modulárnych reaktorov. Ministerka Saková hovorí o významnom úspechu

Slovensko naďalej pracuje na projekte malých modulárnych reaktorov (SMR). Aktuálne získalo grant vo výške 5 miliónov amerických dolárov na podporu aktivít k rozhodnutiu výstavby malých modulárnych reaktorov v rámci ďalšieho projektu NEXT.

„Jadro a jadrová energie sú najhlavnejšie témy v rámci energetického sektora, pretože nám výrazne pomôžu dekarbonizovať náš priemysel, prispejú ku klimatickým cieľom, ale najmä zabezpečenia energetickú bezpečnosť a nezávislosť Slovenska. Som preto veľmi rada, že sa nám ako malej krajine, podaril takýto veľký a významný úspech,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR, Denisa Saková.

Doplnok energetického mixu pre energetickú sebestačnosť

„Dopyt po elektrine bude rásť. Malé modulárne reaktory nemajú nahradiť naše existujúce jadrové zdroje, ktoré bezpečne, spoľahlivo a bez priamych emisií oxidu uhličitého pokrývajú väčšinu spotreby na Slovensku. SMR majú byť doplnkom energetického mixu pre energetickú sebestačnosť krajiny v budúcnosti. Grant, ktorý sme získali v medzinárodnej konkurencii, je skvelá správa. Dáva nám možnosti akcelerovať prípravy projektov, ktoré sú dôležité pre úspech našej energetickej transformácie,“ dodal predseda predstavenstva Slovenských elektrární Branislav Strýček.

Slovenská republika v zastúpení Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci so Slovenskými elektrárňami, a. s., Slovenskou technickou univerzitou (STÚ), Úradom pre jadrový dozor (ÚJD) SR, Slovenskou elektrizačnou a prenosovej sústavy (SEPS), a. s., VUJE, a. s. a U. S. Steel Košice, a. s., sa prihlásila do medzinárodnej súťaže o získanie podpory pre ďalšie aktivity súvisiacich so zavádzaním nových jadrových technológií, a to najmä SMR.

Aktuálny grantový projekt NEXT

Projekt NEXT je v rámci ďalšej iniciatívy USA na podporu a zavádzanie jadrových programov, inovácií, ako aj výmenu skúseností prostredníctvom spolupráce s akademickým sektorom. Jeho aktivity tiež môžu prispieť k ďalšiemu rozvoju zavádzania technológií SMR a ich možnosti umiestnenia v lokalitách bývalých uhoľných elektrárňach, čo je predmetom analýz v rámci úspešného projektu PHOENIX, prostredníctvom ktorého Slovenská republika v uplynulom období už úspešne získala grant na prefinancovanie štúdie uskutočniteľnosti SMR na Slovensku vo výške 2 miliónov dolárov.

Aktuálny grantový projekt NEXT má za cieľ financovať aktivity, ktoré napomôžu krajinám k rozhodnutiu výstavby SMR a vytváranie kapacít na implementáciu. Okrem poradenských služieb v oblasti technických a regulačných požiadaviek pre SMR je medzi podporovanými aktivitami aj spolupráca s U.S. univerzitami, návšteva U.S. jadrových zariadení, či príprava stratégií k zavádzaniu SMR.