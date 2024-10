Vláda pomôže slovenským domácnostiam s drahými energiami, Fico nevylúčil ani helikoptérové peniaze

Vláda urobí všetko preto, aby slovenské domácnosti nepocítili zvyšovanie cien energií. Znova to zopakoval premiér Robert Fico. Ako budú vyzerať kompenzácie na drahé energie zatiaľ nie je jasné.

Predseda vlády nevylúčil adresnú pomoc, ale ani takzvané helikoptérové peniaze. Adresná pomoc je však podľa premiéra veľmi komplikovaná, pretože je ťažké určiť, kto je na Slovensku vlastne bohatý.

„Urobíme všetko preto, aby ľudia nepocítili zvyšovanie cien elektriny, plynu alebo tepla. Metódu nechajte na nás. Môže to byť adresná pomoc alebo helikoptérové peniaze. Pri tej adresnosti je to však veľmi komplikované, pretože sa chcem opýtať. Kto je na Slovensku chudobný a kto je bohatý? Je bohatý ten, kto zarába 1 300 alebo 1 500 eur v hrubom? No asi bohatý nie je. Takže túto metódu nechajte na nás. Momentálne veľmi intenzívne pracujeme na tom, čo vám oznámime v priebehu pomerne krátkeho času. Dovtedy ešte musí prebehnúť stretnutie s najvyššími predstaviteľmi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Myslím si, že nás poznáte, že sme vždy bojovali s vysokými cenami energií,“ povedal Fico na tlačovej besede.