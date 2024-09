Slovenské elektrárne a Strojnícka fakulta STU podpísali memorandum o spolupráci, chcú zvýšiť záujem mladých o štúdium (video+foto)

Študenti Strojníckej fakulty (SjF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave budú mať možnosť získať praktické vedomosti prostredníctvom stáží a exkurzií u najväčšieho výrobcu elektrickej energie na Slovensku.

Slovenské elektrárne (SE) a Strojnícka fakulta STU v pondelok podpísali memorandum o spolupráci, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť záujem mladých o štúdium technických smerov a zvýšiť kvalitu výučby prepojenú s praxou.

Memorandum, ktoré bolo podpísané v predvečer 165. výročia narodenia Aurela Stodolu, podpísali Branislav Strýček, generálny riaditeľ Slovenských elektrární a Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

Dokument definuje spoluprácu v oblasti vzdelávania, spoločných projektov, podpory materiálneho zabezpečenia a vybavenia. SjF a SE podpisom memoranda nadväzujú na úspešné spolupráce z nedávnej minulosti.

Odborníkov je čoraz menej

Strojári pre SE realizovali výskum separátora na 3. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Cieľom spolupráce bolo optimalizovať tvorbu skondenzovanej vody, ktorá poháňa turbíny.

Príkladom úspešnej spolupráce sú aj odborné konzultácie týkajúce sa vodných elektrární, konkrétne problematiky prevedenia cez stupne Ilava a Dubnica na Vážskej kaskáde.

„Sme najväčší výrobca elektriny na Slovensku, zabezpečujeme vyše 70 % produkcie krajiny. Bez ľudí, ktorí prevádzkujú elektrárne, by to nešlo. Významný podiel medzi našimi odborníkmi tvoria aj absolventi STU. Na trhu je ich však čoraz menej. Aj preto je nevyhnutné stále viac spájať sily s akademickou obcou, aby sme zvýšili záujem mladých o štúdium technických smerov, kvalitu, atraktivitu výučby, jej adresnosť a prepojenie s praxou,“ povedal pri podpise memoranda Strýček.

Výzvu prijali so cťou

Ľubomír Šooš zdôraznil dôležitosť vzdelaných ľudí pre rozvoj krajiny.

„Vzdelanie je budúcnosťou národa a energia je kyslíkom národného hospodárstva. Venujme im, prosím, pozornosť, pretože je základným predpokladom nášho rastu. Teda aj budúcnosti. My preto potrebujeme vzdelaných ľudí a bez technicky vzdelaných ľudí sa naša krajina nemôže ďalej rozvíjať. Vláda už schválila návrh na inštaláciu ďalšieho 1200 megawattového jadrového reaktora. Taktiež aj my robíme na štúdii o uplatniteľnosti a možnosti aplikácií malých modulárnych reaktorov. Tiež počúvame aj o ďalších formách energie či už ide o solárnu, veternú alebo vodnú. Keď prišiel tento návrh memoranda od generálneho riaditeľa, skutočne poviem, so cťou sme prijali túto výzvu. So SE už spolupracujeme dlhodobejšie, a to hlavne v troch oblastiach. A to je veda a výskum, pedagogika a popularizácia. Obidvaja sme sa zhodli, že hlavne tá popularizácia je veľmi dôležitá,“ povedal Šooš, dekan SjF STU pri príležitosti podpisu memoranda.

Ocenenia udelia na Strojníckej fakulte

Slovenské elektrárne podporujú školstvo, vedu a výskum prostredníctvom rôznych aktivít, akými sú aj každoročné udeľovania Ceny Aurela Stodolu za vynikajúce bakalárske, diplomové a dizertačné práce v oblasti energetiky.

Tento rok ocenenia za najlepšie stredoškolské a vysokoškolské práce Slovenské elektrárne udelia na pôde Strojníckej fakulty STU pri príležitosti 165. výročia narodenia Aurela Stodolu.