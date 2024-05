Výstavba novej jadrovky bude bez štátnej podpory ekonomicky nevýhodná, myslí si šéf Slovenských elektrární 

Pre Slovensko by bolo dobré, keby po dostavbe štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce, pokračovalo v projekte výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Myslí si to predseda predstavenstva Slovenských elektrární Branislav Strýček.

Šéf slovenského dominantného výrobcu elektriny však upozorňuje, že bez garancii štátu sa jadrový projekt nikde vo svete a ani na Slovensku z ekonomického hľadiska neoplatí.

Nový projekt sa finančne neoplatí

„Najväčšia boľačka pri projekte dostavby tretieho a štvrtého bloku Mochoviec bolo vytvorenie kvalitného tímu odborníkov a kvalitného dodávateľského reťazca. Dnes už máme veľmi kvalitný tím a kvalitných dodávateľov, a bolo by pre Slovensko úžasné, keby sa ten celý tím a dodávateľský reťazec presunuli na nový projekt,“ povedal na stretnutí s novinármi Strýček, s tým, že vybudovanie kvalitného tímu a dodávateľského reťazca trvá 3 až 5 rokov.

Z pohľadu ekonomiky sa však podľa neho pri dnešných cenách elektriny nový projekt výstavby jadrovej elektrárne neoplatí.

„Čiže musel by byť prijatý mechanizmus, ktorý je už v Európe schválený, takzvaný contrakt diference,“ podotkol Strýček. Išlo by o kontrakt použitý napríklad v Anglicku. Tam pri výstavbe novej jadrovej elektrárne aktuálne nastavili výkupnú cenu elektriny vyrobenej z jadra na úrovni 135 eur za megawatthodinu. Ak by cena elektriny na trhoch bola nižšia, tak by rozdiel kompenzoval štát, ak by bola vyššia, tak by spoločnosť prevádzkujúca elektráreň peniaze vracala štátu.

Bez jadrových elektrární sa emisií nezbavíme

„Bez tohto mechanizmu si neviem predstaviť, že by dnes niekto staval novú jadrovú elektráreň,“ zdôraznil Strýček, podľa ktorého sa bez jadrových elektrární Európa nezbaví zdrojov produkujúcich emisie.

„Myšlienka pána premiéra je dobrá. Takže z môjho pohľadu, keby Slovensko začalo stavať ďalšiu jadrovku, aj keď to dajme tomu nebudeme my, vidím to ako pozitívnu vec, len štát by sa mal zamerať aj na to, že nemáme ľudský kapitál a ľudí chceme posielať do dôchodku v 54 rokoch,“ upozornil Strýček.

Šéf Slovenských elektrární na záver potvrdil záujem o projekt malých modulárnych projektov. Je to však projekt budúcnosti.

„Naši inžinieri budú sledovať ako sa dáva malý modulárny reaktor dokopy. Sme aktívni v tomto projekte, inžiniersky sa na to pripravujeme. Nevidím však možnosť, že na Slovensku bude modulárny reaktor skôr ako v roku 2035,“ konštatoval Strýček.