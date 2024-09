Deväť krajín Únie chce premeniť Stredozemné more na centrum zelenej energie

Predstavitelia deviatich členských krajín Európskej únie v pondelok uviedli, že sa zameriavajú na využitie pobrežnej veternej a slnečnej energie s cieľom premeniť stredomorský región na centrum obnoviteľnej energie a odvrátiť riziká klimatických zmien.

Ministri energetiky Cypru, Slovinska a Malty, chorvátsky minister hospodárstva, ako aj predstavitelia Grécka, Talianska, Francúzska, Portugalska a Španielska v spoločnom vyhlásení uviedli, že pracujú na vytvorení spoločných cezhraničných projektov obnoviteľnej energie, a to bez byrokracie, ktorá by potenciálne mohla odrádzať investorov.

Nová štúdia o potenciáli obnoviteľných zdrojov energie

Vyzvali Európsku komisiu, aby viedla novú štúdiu o potenciáli obnoviteľných zdrojov energie v regióne, na základe ktorej sa prijme „informované rozhodovanie a konkrétne kroky“ pri napredovaní projektov zelenej energie. Vyhlásenie prišlo na stretnutí ministrov energetiky skupiny MED9 v cyperskej Larnake.

Giorgios Papanastasiou, minister energetiky hostiteľského Cypru, novinárom povedal, že krajiny MED9 hľadajú spôsoby výroby zelenej energie z pobrežných platforiem z dôvodu rastúcemu nedostatku pôdy v stredomorských krajinách, na ktorej by sa dali stavať takéto projekty.

Jedna z najvyšších kapacít veternej energie

Kľúčovou výzvou pri využívaní zariadení na výrobu veternej a solárnej energie na mori je ich zapojenie do existujúcich pobrežných energetických sietí a prepojení na prenos do iných krajín.

Grécky veľvyslanec na Cypre Ioannis Papameletiou uviedol, že Egejské more má jednu z najvyšších kapacít veternej energie v EÚ, pričom poznamenal, že existuje „veľký priestor na spoluprácu a výmenu osvedčených postupov“. Povedal, že Grécko si stanovilo za cieľ pridať do svojho energetického sektora 2 gigawatty veternej energie do roku 2030, pričom do roku 2040 to chcú Atény rozšíriť na 10 GW a do roku 2050 na 17 GW.