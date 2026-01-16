Bratislava plánuje znížiť pokuty za parkovanie a cestovanie hromadnou dopravou bez lístka

Bratislava chce znížiť pokuty za parkovanie a cestovanie bez lístka mestskou hromadnou dopravou (MHD) pre obyvateľov, ktorí sa dopustia porušenia pravidiel z nepozornosti. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol primátor hlavného mestaMatúš Vallo.
„Parkovacia politika má regulovať parkovania a nie vysokými pokutami trestať za drobné omyly. Preto som v stredu na výjazdovom rokovaní vlády požiadal o zníženie sadzby pokút za parkovanie,“ poznamenal primátor.
Spoplatnenie v zóne PAAS
Ako dodal, pokuta vo výške 78 eur pri objektívnej zodpovednosti je suma, ktorá sa vymyká priemeru európskych miest veľkosti Bratislavy a nevidí dôvod, prečo by Bratislava mala byť vo výške pokút za parkovanie na prvých miestach. Vallo pripomenul, že ide o výšku pokuty, ktorú určuje zákon, preto je v rukách štátu, aby zmenil, resp. znížil túto sadzbu.
„My však chceme priniesť aj iné úľavy, ktoré sú v našich rukách a nechceme aby PAAS bol strašiakom,“ doplnil primátor. Podľa Valla sú obyvatelia Bratislavy veľmi zodpovední, a preto nechcú trestať ľudí, ktorí zabudnú zaplatiť parkovné v niektorej zo spoplatnených PAAS lokalít.
„Chceli by sme prísť s opatrením, keď bude prvá pokuta zmenená na bezplatné upozornenie s návodom ako postupovať,“ priblížil s tým, že konkrétne kroky tomto smere najskôr musia prejsť hlasovaním v mestskom zastupiteľstve.
Zmena výšky pokuty v MHD
Ďalšou úpravou bude zohľadnenie času tesne pred a po úhrade parkovania, keď si parkujúci nestihne včas predĺžiť parkovací lístok. Druhou zmenou, ktorú primátor oznámil, má byť úprava pokút za cestovanie MHD bez platného cestovného lístka.
„Čo sa týka MHD tiež sme v rebríčku na prvých miestach, čo sa týka výšky pokút. Chceme aby ľudia využívali MHD., preto takisto znižujeme pokuty,“ uviedol Vallo. Pôvodná výška pokuty za cestovanie bez platného lístka bola 120 eur plus cena lístka. Po novom cestujúci zaplatí na mieste pokutu 79 eur, pri neskoršej platbe to bude 99 eur.
„Dlhodobo rozlišujeme medzi tým, či niekto porušuje pravidlá opakovane, alebo ide o bežnú ľudskú chybu, práve preto sme už zaviedli systém, keď si každý človek môže uplatniť zľavu z pokuty pri zvolení si dlhodobého riešenia,“ doplnil predseda predstavenstva Dopravného podniku Bratislava Martin Rybanský.
Vyjadrenie protikandidáta Winklera
V prípade udelenia pokuty a následnom zakúpení si celoročného cestovného lístka (električenky) dostane cestujúci zľavu z pokuty 80 percent, pri zakúpení 90-dňového lístka 50 percent.
Po novom dostane cestujúci bez platného lístka po zakúpení celoročnej električenky do 15 dní zľavu z udelenej pokuty vo výške 100 percent. K Vallovmu vyhláseniu sa vyjadril aj jeden z jeho protikandidátov na primátora Bratislavy Martin Winkler.
„Rok a pol upozorňujem na obrovské pokuty a zlyhania parkovacej politiky Matúša Valla a on až teraz prichádza so zmenami, ktoré hrá na férovosť. Ide len o lacný predvolebný ťah a o pokus kúpiť si Bratislavčanov pred voľbami,“ vyhlásil na sociálnej sieti Winkler.