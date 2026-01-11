Európske prístavy prijali milióny ton ruského LNG, Moskva zarobila miliardy eur

Rusko v roku 2025 zarobilo na dodávkach skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európskej únie viac ako sedem miliárd eur, informoval denník The Guardian. Nemecká mimovládna organizácia Urgewald odhadla, že do európskych terminálov v priebehu roka vstúpilo viac ako 15 miliónov ton ruského LNG v hodnote približne 7,2 miliardy eur.
Závislosť Jamalu od európskej infraštruktúry
Podiel Európskej únie na dodávkach z ruského závodu na skvapalnený zemný plyn Jamal sa zvýšil na 76,1 % v porovnaní so 75,4 % v predchádzajúcom roku. Tento závod sa nachádza v Sabette na polostrove Jamal v severozápadnej Sibíri v Rusku a využíva rozsiahle arktické plynové polia.
Rusko minulý rok cez LNG terminál Jamal vyviezlo do Európy skvapalnený plyn za 7,2 miliardy eur
Denník The Guardian poukazuje na to, že závod Jamal je kriticky závislý od európskej infraštruktúry. Na prepravu plynu cez arktický ľad sa používajú špeciálne tankery na lámanie ľadov triedy Arc7. Bez možnosti vykládky alebo prekládky v prístavoch EÚ by tieto lode boli nútené plaviť sa do prístavov v Ázii oveľa dlhšie.
Blížiaci sa koniec dovozu ruského plynu do EÚ
Belgický prístav Zeebrugge sa stal kľúčovým uzlom pre ruský LNG. Údaje z Urgewaldu ukazujú, že len v roku 2025 sem prišlo 58 lodí, ktoré dodali 4,2 milióna ton skvapalneného zemného plynu. Pre porovnanie, do všetkých čínskych prístavov prišlo v rovnakom období 51 lodí s 3,6 miliónmi ton. Najväčším dovozcom však bolo Francúzsko. Dovedna 87 plavidiel dodalo do prístavov Dunkerque a Montoire spolu 6,3 milióna ton LNG.
Ako je známe, rok 2026 bude posledným rokom, keď bude Rusko môcť predávať LNG krajinám Európskej únie. Krátkodobé kontrakty uzavreté pred 17. júnom 2025 budú povolené do 25. apríla 2026 a dlhodobé zmluvy na LNG do 1. januára 2027. Na jeseň roku 2027 nadobudne účinnosť zákaz dovozu ruského plynu plynovodmi.