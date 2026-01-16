Ruská ekonomika sa zadrháva, príjmy Moskvy z ropy a plynu klesli na päťročné minimum

Príjmy Moskvy z ropy a plynu, ktoré financujú jej ofenzívu na Ukrajine, klesli na päťročné minimum. Vyplýva to z rozpočtových informácií zverejnených ruským ministerstvom financií vo štvrtok.
Ruská ekonomika sa zadrháva
Ruská ekonomika sa zadrháva, keďže finančné bremeno takmer štvorročného útoku na Ukrajinu a následné západné sankcie zvýšili infláciu a zaťažili rast.
Ruská štátna pokladnica je závislá od predaja ropy a plynu, ale jej energetické lokality vrátane ropných skladov a rafinérií utrpeli aj v dôsledku odvetných útokov ukrajinských dronov.
Najnižšia úroveň od roku 2020
V roku 2025 predaj ruskej ropy a plynu vygeneroval takmer 8,467 bilióna rubľov (108,6 miliardy dolárov), čo je najnižšiu úroveň od roku 2020 a 24-percentný pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Ropný a plynárenský sektor Ruska je od vyslania vojsk na Ukrajinu v roku 2022 predmetom početných európskych a amerických sankcií. Trpel tiež nižšími cenami pohonných hmôt, ako sa očakávalo.