Vodička Peugeotu skončila po zrážke s autobusom v nemocnici, nehoda sa stala Diviackej Novej Vsi

Na ceste II/574 pred obcou Diviacka Nová Ves v okrese Prievidza sa v piatok zrazilo osobné auto s autobusom. Pri zrážke utrpela 34 ročná vodička vozidla Peugeot zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice. V autobuse bolo približne 35 cestujúcich, štyria utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie.
„Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že 34 ročná vodička osobného vozidla zn. Peugeot, jazdiaca v smere od obce Diviacka Nová Ves na mesto Nováky, z doposiaľ nezistených príčin prešla do protismeru, kde sa zrazila s protiidúcim autobusom,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v TrenčíneIngrid Krajčíková.
Dychová skúška na alkohol v prípade 61 ročného vodiča autobusu skončila s negatívnym výsledkom merania. Na miesto bol prizvaný aj znalec z odboru cestnej dopravy.
Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.