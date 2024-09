Zelená energia znižuje veľkoobchodné ceny elektriny, tie do roku 2030 klesnú o polovicu v tejto krajine

Veľkoobchodné ceny elektriny v Španielsku by mohli do roku 2030 klesnúť o 50 %, ak krajina splní svoje „zelené“ kapacitné ciele. Ako referuje web Montel News, v stredu to uviedla Bank of Spain.

Zníženie veľkoobchodných cien

„Okrem toho, že obnoviteľné energie prispievajú ku klimatickej transformácii, zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri znižovaní veľkoobchodných cien elektriny a tento význam sa v budúcnosti pravdepodobne zvýši,“ uvádza sa v štúdii.

Vplyv veternej a slnečnej energie na veľkoobchodné ceny elektriny sa „zvyšuje viac než proporcionálne, keďže dôležitosť obnoviteľných zdrojov energie narastá“.

Napríklad zvýšenie podielu zelenej energie v energetickom mixe krajiny z 50 % na 60 % by viedlo k približne 25 % poklesu cien elektriny.

Presadzovanie OZE už trh pocítil

Efekty španielskeho presadzovania obnoviteľných zdrojov energie v posledných rokoch už boli na trhu citeľné, uviedla Bank of Spain. Tvrdí, že ceny elektriny boli v prvom polroku v priemere 39,12 eur/MWh, čo je 40 % pod úrovňou, ktorú by dosiahli v hypotetickom scenári bez pridania solárnej a veternej kapacity od roku 2019.

Španielsko plánuje do konca tohto desaťročia zdvojnásobiť svoju veternú kapacitu na 62 GW a takmer strojnásobiť svoju solárnu flotilu na 76 GW.