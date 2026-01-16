"Len blázon by nevyužil územie v Jaslovských Bohuniciach na výstavbu nového jadrového bloku." Tvrdí premiér Fico

Pracovná cesta predsedu vládyRoberta Fica do USA je podľa jeho vyjadrenia v plnom súlade so suverénnou slovenskou zahraničnou politikou. Slovensko potrebuje nové zdroje na výrobu elektrickej energie, pretože náročné klimatické ciele a zvyšujúce sa energetické potreby nie je možné uspokojovať bez jadrovej energetiky. Robert Fico to uviedol vo vyjadrení z Washingtonu.
Ideologické zelené šialenstvo
„Po dobrých skúsenostiach s ruskou stranou diverzifikujeme a máme záujem o výstavbu nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach v spolupráci s americkými partnermi. Aj preto mienime dnes podpísať rámcovú dohodu medzi vládami USA a Slovenska. Až po podpise tejto zmluvy sa môžeme začať rozprávať o konkrétnej spolupráci Slovenska s americkými a ďalšími firmami pri výstavbe nového jadrového bloku,“ povedal Fico na začiatku pracovnej cesty v USA.
Dodal, že by nechcel pôsobiť ako nemeckí politici, ktorí v mene „ideologického zeleného šialenstva“ najskôr zatvorili všetky jadrové zdroje, aby dnes spolkový kancelár Friedrich Merz hovoril o obrovskej chybe.
Nastavenie cien elektrickej energie
„Len blázon by nevyužil pripravenosť územia v Jaslovských Bohuniciach na výstavbu nového jadrového bloku. Máme EIA, máme povolenie o umiestnení stavby, len získanie týchto povolení by trvalo desiatku rokov. Aj najväčší opoziční zurvalci vedia, že atómová elektráreň je pri súčasnom európskom nastavení cien elektrickej energie doslova mašina na peniaze a bez problémov zarobí na náklady jej výstavby. Preto nech psy štekajú, karavána ide ďalej.“ dodal predseda vlády vo vyjadrení z pracovnej cesty v USA.
„Ak má byť súčasťou mojej návštevy v USA aj stretnutie s americkým prezidentomDonaldom Trumpom, môžem to len veľmi privítať. Už som si zvykol, že po dôležitých stretnutiach s ruským či čínskym prezidentom som bol označovaný za ruského a čínskeho agenta, neprekvapuje ma preto, že dnes sa z opozičných úst a médií objavujú obvinenia, že som americký agent, čo je pomerne pitoresktné, pretože sme spolu s USA v NATO,“ odkázal Robert Fico s tým, že je zhrozený z rétoriky „protislovenskej opozície“ a médií.