Nová jadrová elektráreň má byť čisto štátna. Fico priznal, že bez sankcií by uprednostnil Rusko

Slovensko a Spojené štáty americké podpíšu dohodu o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky. Podľa predsedu vlády Roberta Fica nepôjde len o výstavbu jedného bloku novej jadrovej elektrárne, ale aj o spoluprácu v oblasti malých modulárnych reaktorov.
Westinghouse a otázka sankcií voči Rusku
Na výstavbu nového jadrového zdroja spoločnosťou Westinghouse budú podľa neho potrebné ešte ďalšie zmluvy. Fico to povedal v relácii televízie TA3 V politike. Zároveň však podotkol, že ak by neboli v platnosti sankcie, uprednostnil by v oblasti jadra spoluprácu s Ruskou federáciou, s ktorou máme skúsenosti.
„Mňa zaujíma, kedy, v akom čase a za koľko sme schopní postaviť nový jadrový reaktor. Mňa to zaujíma preto, lebo životnosť reaktorov v Jaslovských Bohuniciach nie je nekonečná. V nejakom okamihu budú musieť skončiť kvôli svojmu veku a dĺžke svojej životnosti a my potrebujeme zdroje elektrickej energie,“ povedal Fico v TA3. Dodal, že chce zúžitkovať to, že máme rôzne povolenia, ktorých získanie by inak trvalo niekoľko rokov. Dokonca máme povolenie na umiestnenie stavby jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, čo je dlhoročný proces.
Návrat k starším plánom a rozhodnutie vlády
Nová jadrová elektráreň by mala byť podľa predsedu vlády čisto štátnym vlastníctvom, čo si vyžiada získanie podielu ČEZ v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS), ktorá bola založená ako spoločný podnik s cieľom postaviť novú jadrovú elektráreň.
„My hovoríme o výstavbe nových štátnych elektrární,“ potvrdil Fico s tým, že bude potrebné vysporiadať sa s českou stranou. Slovenská strana vložila do JESS napríklad pozemky v oblasti Jaslovských Bohuníc, česká strana zasa peniaze. Momentálne podľa predsedu vlády prebiehajú diskusie o odkúpení podielu ČEZ.
Súčasná vláda naplno oživila projekt výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a nadviazala tak na plány ešte prvej Ficovej vlády z konca prvého desaťročia tohto milénia. Vláda schválila návrh postupu prípravy a výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice.