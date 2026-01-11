Nová jadrová elektráreň má byť čisto štátna. Fico priznal, že bez sankcií by uprednostnil Rusko

Na výstavbu nového jadrového zdroja spoločnosťou Westinghouse budú podľa neho potrebné ešte ďalšie zmluvy.
Robert Fico
Predseda vlády SR Robert Fico. Foto: archívne, SITA/MZV
Slovensko a Spojené štáty americké podpíšu dohodu o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky. Podľa predsedu vlády Roberta Fica nepôjde len o výstavbu jedného bloku novej jadrovej elektrárne, ale aj o spoluprácu v oblasti malých modulárnych reaktorov.

Westinghouse a otázka sankcií voči Rusku

Na výstavbu nového jadrového zdroja spoločnosťou Westinghouse budú podľa neho potrebné ešte ďalšie zmluvy. Fico to povedal v relácii televízie TA3 V politike. Zároveň však podotkol, že ak by neboli v platnosti sankcie, uprednostnil by v oblasti jadra spoluprácu s Ruskou federáciou, s ktorou máme skúsenosti.

„Mňa zaujíma, kedy, v akom čase a za koľko sme schopní postaviť nový jadrový reaktor. Mňa to zaujíma preto, lebo životnosť reaktorov v Jaslovských Bohuniciach nie je nekonečná. V nejakom okamihu budú musieť skončiť kvôli svojmu veku a dĺžke svojej životnosti a my potrebujeme zdroje elektrickej energie,“ povedal Fico v TA3. Dodal, že chce zúžitkovať to, že máme rôzne povolenia, ktorých získanie by inak trvalo niekoľko rokov. Dokonca máme povolenie na umiestnenie stavby jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, čo je dlhoročný proces.

Návrat k starším plánom a rozhodnutie vlády

Nová jadrová elektráreň by mala byť podľa predsedu vlády čisto štátnym vlastníctvom, čo si vyžiada získanie podielu ČEZ v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS), ktorá bola založená ako spoločný podnik s cieľom postaviť novú jadrovú elektráreň.

„My hovoríme o výstavbe nových štátnych elektrární,“ potvrdil Fico s tým, že bude potrebné vysporiadať sa s českou stranou. Slovenská strana vložila do JESS napríklad pozemky v oblasti Jaslovských Bohuníc, česká strana zasa peniaze. Momentálne podľa predsedu vlády prebiehajú diskusie o odkúpení podielu ČEZ.

Súčasná vláda naplno oživila projekt výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a nadviazala tak na plány ešte prvej Ficovej vlády z konca prvého desaťročia tohto milénia. Vláda schválila návrh postupu prípravy a výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice.

