Opozícia spochybňuje Ficov jadrový plán, varujú pred zadlžením krajiny na celé generácie – VIDEO

Plány vlády Roberta Fica (Smer-SD) v oblasti jadrovej energetiky vyvolali ostrý spor naprieč opozíciou, ktorá varuje pred politickým PR, netransparentným rozhodovaním a rizikom zadlženia krajiny na celé generácie.
Kým premiér a ministerstvo hospodárstva hovoria o strategickej spolupráci so Spojenými štátmi a nevyhnutných prípravných krokoch k výstavbe nového jadrového zdroja, opozičné strany SaS, Progresívne Slovensko a Za ľudí sa zhodujú, že vláda vytvára zavádzajúci obraz o hotových rozhodnutiach a zakrýva absenciu verejnej diskusie, finančného modelu aj transparentnej súťaže.
Ide o serióznu energetickú stratégiu?
Strana Sloboda a Solidarita upozorňuje, že memorandum o spolupráci medzi Slovenskom a USA, ktoré má byť podpísané vo Washingtone, nie je dohodou o výstavbe jadrovej elektrárne ani o výbere dodávateľa. Podľa poslanca SaS a tímlídra pre hospodárstvo Karola Galeka ide len o nezáväznú deklaráciu, ktorú premiér zneužíva na politické účely.
„Memorandum nikoho k ničomu nezaväzuje. Ani Slovensko, ani USA. Neexistuje vybraná technológia, neexistuje dodávateľ a neexistuje ani model financovania. Výber dodávateľa je podľa harmonogramu JAVYS plánovaný až na rok 2027, teda bude úlohou budúcej vlády. Fico dnes len robí jadrové PR a fotí sa vo Washingtone,“ uviedol Galek.
Fico a Saková cestujú do USA, podpíše sa dohoda o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energie
Podľa SaS je problémom aj to, že premiér hovorí o cene projektu na úrovni 15 miliárd eur bez akéhokoľvek vysvetlenia. Galek poukazuje na skúsenosť z Českej republiky, kde pri porovnateľnej technológii vychádza vysúťažená cena približne na polovicu. Takýto rozdiel podľa neho vyvoláva podozrenie, že nejde o serióznu energetickú stratégiu, ale o prípravu predraženého obchodu.
Nové jadrové miliardy
Podpredseda SaS Marián Viskupič zároveň pripomína, že vláda by mala najskôr zvládnuť existujúce projekty. Ako upozorňuje, štvrtý blok Mochoviec mal byť podľa pôvodných vyjadrení ministerstva hospodárstva zásobený palivom už v januári 2025, no ani o rok neskôr sa tak nestalo.
Hovoriť o nových jadrových miliardách je podľa SaS nezodpovedné v čase, keď vláda nezvláda základné investície. Podobne kriticky sa k zámeru stavia aj Progresívne Slovensko. Jeho predseda Michal Šimečka varuje, že suma 15 miliárd eur by znamenala dlhodobú záťaž pre verejné financie.
„Pôjde o sumu, ktorú budú splácať deti a deti našich detí. Obávam sa, že kvôli spôsobu, akým sa o tom rozhodlo, pôjde o guľu na nohe Slovenska, keď tu už Robert Fico dávno nebude,“ vyhlásil Šimečka s tým, že chýbala verejná diskusia aj konzultácie s odborníkmi.
Samotná jadrová spolupráca
Ivan Štefunko z PS označil plánovanú investíciu za najdrahšiu v histórii Slovenska a pripomenul, že za rovnaké peniaze by bolo možné postaviť stovky kilometrov diaľnic alebo desiatky nemocníc.
Strana preto avizuje snahu zvolať mimoriadny parlamentný výbor, na ktorom by vláda musela vysvetliť detaily projektu. Ivan Korčok zdôrazňuje, že PS nekritizuje samotnú jadrovú spoluprácu, ale okolnosti rozhodovania o zdrojoch, ktoré zaviažu krajinu na desaťročia.
Nová jadrová elektráreň má byť čisto štátna. Fico priznal, že bez sankcií by uprednostnil Rusko
Najtvrdšiu rétoriku zvolila strana Za ľudí, ktorá spochybňuje nielen ekonomickú, ale aj politickú legitimitu premiéra. Podľa jej predsedníčky Veroniky Remišovej Robert Fico nemá mandát podpisovať záväzky v hodnote desiatok miliárd eur v čase, keď prekročil dlhovú brzdu a nepožiadal parlament o dôveru.
„Robert Fico nemá žiadny morálny ani politický mandát zadlžovať budúce generácie Slovákov,“ uviedla Remišová a upozornila, že vláda obchádza parlament, odbornú diskusiu aj ústavné pravidlá. Strana zároveň poukazuje na analýzu Útvaru hodnoty za peniaze, podľa ktorej je nový jadrový zdroj výhodný len do ceny približne 14,5 miliardy eur, pričom premiér už dnes hovorí o vyššej sume.
Systematické meškanie jadrových projektov
Remišová varuje, že skúsenosti zo Západu ukazujú systematické predražovanie a meškanie jadrových projektov, čo môže Slovensko priviesť na cestu vysokého dlhu a straty dôvery trhov. Za ľudí kritizuje aj výber jednej konkrétnej americkej firmy bez otvorenej medzinárodnej súťaže a naznačuje pripravenosť obrátiť sa na Ústavný súd.
Celá politická polemika sa odohráva v čase, keď premiér Robert Fico spolu s podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstvaDenisou Sakovou cestujú do Spojených štátov amerických, kde má byť podpísaná medzivládna dohoda o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energie.
Kľúčový pilier bezpečnosti
Podľa ministerstva hospodárstva ide o rámcovú dohodu zameranú na výmenu know-how, technologických skúseností, spoluprácu vo výskume, vzdelávaní a príprave novej generácie jadrových odborníkov. Denisa Saková zdôraznila, že jadrová energetika je kľúčovým pilierom energetickej bezpečnosti Slovenska a že výstavba nového zdroja trvá 15 až 20 rokov, preto je potrebné konať s predstihom.
Rezort zároveň ubezpečuje, že dohoda nepredstavuje výber dodávateľa a že samotný výber technológie sa má uskutočniť neskôr, transparentne a v súlade s pravidlami EÚ. Podľa Úradu vlády má však táto dohoda zásadný význam pre budovanie nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.