Rezidenčný projekt v širšom centre Bratislavy vstupuje do ďalšej fázy - FOTO

Spoločnosť Alto Real Estate uvádza na trh druhú etapu rezidenčného projektu Florian Residence v bratislavskom Starom Meste. V dvojici osempodlažných bytových domov v tesnej blízkosti Národnej banky Slovenska vznikne spolu 224 bytov, obchodný priestor a podzemná garáž s takmer 400 parkovacími miestami.
Druhá etapa projektu nadväzuje na prvú fázu so 73 bytmi. Do úvodnej fázy predaja investor zaradil 58 bytov, pričom ďalšie bude uvádzať na trh postupne. Súčasťou rezidencie budú dvojizbové byty s výmerou 50 metrov štvorcových, ale aj trojizbové, štovrizbové a päťizbové byty s rozlohou 128 metrov štvorcových.
Mikroštvrť so zeleňou a predzáhradkami
Florian Residence II má priniesť do širšieho centra Bratislavy kompaktnú mikroštvrť so zeleňou a detským ihriskom, ktorá podporuje komunitný život a zároveň zachováva súkromie. „Vnútroblok s predzáhradkami, trávnikmi a košatými stromami vytvára oázu pokoja priamo v centre mesta,“ konštatuje developer.
Fasádu druhej etapy tvorí na mieru navrhnutý keramický obklad vyrobený v Španielsku, na architektúre sa podieľal holandský ateliér Benthem Crouwel. Investor deklaruje využitie technológií, ktoré budúcim obyvateľom ušetria náklady na bývanie a zároveň šetria životné prostredie.
Benefitom projektu má byť tiež revitalizácia územia v tesnom kontakte s historickým centrom Starého Mesta. „Zámer pozitívne formuje svoje okolie obnovou obojsmernej premávky na Školskej ulici a novou svetelnou signalizáciou na križovatke Slovanská – Imricha Karvaša,“ dodáva investor.
Výstavba Florian Residence II je aktuálne v úvodnej fáze. „Dokončená je stavebná jama a v súčasnosti prebiehajú práce na profilovaní základovej škáry,“ doplnil developer. Dokončenie výstavby komplexu je naplánované na prvý kvartál 2028.