Verejné obstarávania v rezorte zdravotníctva má preveriť interný audit, nariadil ho minister Šaško

Minister zdravotníctvaKamil Šaško nariadil interný audit relevantných verejných obstarávaní za ostatné obdobie. Podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Veroniky Daničovej tak reagoval na podnet zamestnancov ministerstva, ktorí upozornili na možné nezrovnalosti pri posudzovaní a realizácii verejných obstarávaní.
„Naším cieľom je absolútna transparentnosť a nulová tolerancia voči akýmkoľvek pochybeniam. Verejnosť musí mať istotu, že s verejnými zdrojmi sa v zdravotníctve nakladá maximálne hospodárne a efektívne. Preto som bezodkladne nariadil komplexný interný audit, ktorý preverí procesy a zmluvy, ktoré sú predmetom otázok. Ak sa preukážu akékoľvek pochybenia, vyvodím z nich vecnú aj personálnu zodpovednosť,“ vyhlásil minister zdravotníctva Kamil Šaško v nadväznosti na podnety zamestnancov MZ SR, o ktorých bol ešte pred Vianocami informovaný svojou kanceláriou po stretnutí so zamestnancami podávajúcimi podnet.
Ministerstvo v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v rámci verejných obstarávaní majú posúdenia oddelenia špecifikácií a cenových máp informatívny charakter. Pri finálnom rozhodovaní o výsledku verejného obstarávania musia vecní gestori a zodpovední riadiaci pracovníci zohľadňovať aj ďalšie dôležité faktory, ktoré nemusia byť v plnej miere premietnuté v cenových mapách.
Ide napríklad o posúdenie infraštruktúry ako kritickej, zohľadnenie špecifík slovenského trhu a inflácie, či zabezpečenie kompatibility s existujúcimi systémami. Rezort zdravotníctva aktívne preveruje, či sa predmetné verejné obstarávania realizovali v súlade so zákonom, pričom hlavným cieľom je zabezpečenie hospodárnosti a efektívnosti.