USA zaistili v Karibiku ďalší tanker s prepojením na Rusko, vo venezuelskom termináli mal naložiť asi 700-tisíc barelov ropy

Južné velenie USA v piatok uviedlo, že na operácii sa podieľalo námorníctvo spolu s ministerstvom vnútornej bezpečnosti.
Ropný tanker Evana kotví v prístave El Palito v Puerto Cabello vo Venezuele, 21. decembra 2025. Americká armáda oznámila, že americké jednotky zadržali ďalší ropný tanker v Karibskom mori. Olina je piatym tankerom zadržaným americkými jednotkami. Foto: SITA/AP
Americké námorníctvo zaistilo v Karibskom mori ropný tanker Olina, ktorý sa podľa Washingtonu pokúšal obísť americké sankcie uvalené na venezuelskú ropu. Referuje o tom americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).

Južné velenie USA v piatok uviedlo, že na operácii sa podieľalo námorníctvo spolu s ministerstvom vnútornej bezpečnosti.

Mala naložiť 700-tisíc barelov ropy

Podľa denníka Wall Street Journal má tanker Olina rovnaké jedinečné identifikačné číslo ako loď Minerva M, na ktorú Spojené štáty uvalili sankcie v januári minulého roka pre prepravu ruskej ropy. Olina mala 24. decembra naložiť približne 700-tisíc barelov ropy vo venezuelskom termináli.

Loď v minulosti plávala pod panamskou vlajkou, no medzinárodný register ju neskôr evidoval ako tanker s neplatnou registráciou, ktorý sa vydával za plavidlo pod vlajkou Východného Timoru. Svoju polohu naposledy vysielala v polovici novembra pri pobreží Venezuely.

Rozsiahlejší trend

Americké médiá zároveň upozorňujú na rozsiahlejší trend. Viaceré tankery operujúce v okolí Venezuely sa v ostatných týždňoch preregistrovali pod ruskou vlajkou. Denník New York Times informoval, že sankcionovaný tanker Veronica si nedávno zmenil názov na Galileo a prešiel pod ruskú vlajku, aby sa vyhol pokusom americkej pobrežnej stráže o nalodenie.

Podľa ruského registra plavidiel prešlo na ruskú vlajku aj ďalších päť tankerov pôsobiacich vo venezuelských vodách, ktoré USA sankcionovali za prepravu ruskej alebo iránskej ropy. Ruské ministerstvo dopravy navyše povolilo tankeru Bella-1, zaistenému Spojenými štátmi 7. januára, plaviť sa pod ruskou vlajkou od 24. decembra.

