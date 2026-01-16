Finančná správa spúšťa otvorený pilotný projekt QR platieb pre podnikateľov

Podnikatelia majú možnosť vybrať si z rôznych bezhotovostných riešení a pripraviť sa tak na zákonnú povinnosť účinnú od 1. marca 2026.
Finančná správa spustila otvorený pilotný projekt QR platieb, ktorý je dostupný pre všetkých podnikateľov. Podnikatelia majú možnosť vybrať si z rôznych bezhotovostných riešení a pripraviť sa tak na zákonnú povinnosť účinnú od 1. marca 2026. Zákazníci môžu pri nákupe nad jedno euro požiadať o bezhotovostnú platbu, pričom naďalej ostáva možnosť platiť hotovosťou.

Notifikácie okamžitých platieb

Systém QR platieb je dostupný pre všetky podnikateľské subjekty využívajúce online registračné pokladnice. Firmy by mali overiť u svojho dodávateľa pokladničného systému podporu tejto možnosti a zároveň si aktivovať v banke zasielanie notifikácií okamžitých platieb do systému NOP. V súčasnosti sú technicky pripravené túto službu poskytovať Tatra banka a Slovenská sporiteľňa, pričom Finančná správa oslovila všetky komerčné banky.

„Naším cieľom je uľahčiť podnikateľom splnenie ich zákonnej povinnosti. QR platby vnímame ako jednu z dostupných ciest, nie ako jediné riešenie bezhotovostných platieb. Úlohou finančnej správy bolo pripraviť štátnu infraštruktúru a otvoriť ju trhu,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss. Využívanie QR platieb je pre podnikateľov zo strany štátu bezplatné.

Pred otvoreným pilotom prebehol menší uzavretý pilot, v ktorom sa testoval systém v 12 podnikateľských subjektoch a dvoch bankách. Občania cez QR platby realizovali viac ako 1 000 transakcií.

Ponúknutie bezhotovostnej platby

Podnikatelia si môžu vybrať zo širokého spektra bezhotovostných platobných možností, vrátane klasických platobných terminálov, mobilných aplikácií s QR kódom alebo platby cez QR kód integrovaný priamo v systéme eKasa pomocou štátneho systému NOP.

Finančná správa pripomína, že povinnosť ponúknuť bezhotovostnú platbu neplatí pri technických problémoch ako výpadok internetu, ani pre subjekty s výnimkou z evidencie tržieb podľa zákona, napríklad predajcov cenín alebo osoby s ŤZP.

Viac informácií o QR platbách môžu podnikatelia nájsť na webstránke www.info-qrplatby.sk.

