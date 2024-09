Ruský export zemného plynu do Európy môže v septembri klesnúť na 13-mesačné minimum

Ruský export skvapalneného zemného plynu (LNG) do európskych destinácií by tento mesiac mohol klesnúť na 13-mesačné minimum, a to v dôsledku vlažného regionálneho dopytu a úsilia zvýšiť dodávky cez severnú námornú cestu do Ázie. Referuje o tom web Montel News.

Európske krajiny s výnimkou Turecka sa tento mesiac chystali doviezť približne 0,7 milióna ton LNG z ruských prístavov, čo je medzimesačný pokles o 0,4 milióna ton a najnižšia úroveň od augusta minulého roka, ukázali predbežné údaje spoločnosti Kpler.

„Myslím si, že je to hlavne z dôvodu väčšiemu počtu nákladov smerujúcich do Ázie cez severnú námornú cestu,“ povedal zdroj z prostredia vývozcov LNG.

„Európsky dopyt po LNG je tento rok oveľa nižší, v dôsledku nižšieho dopytu po plyne v Európe a potreby menšieho množstva plynu na skladovanie,“ povedal Mike Fulwood, vedúci výskumný pracovník Oxfordského inštitútu pre energetické štúdie.

Podľa údajov Gas Infrastructure Europe boli zásobníky plynu v celej EÚ naposledy viazané na 93,4 % kapacity, čo je výrazne pred cieľom bloku v podobe 90 %, ktorý mal byť splnený začiatkom novembra.