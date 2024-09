Nastaví ministerstvo hospodárstva skutočnú adresnú energopomoc? Odhaliť „oligarchov“ s bazénmi totiž nie je reálne

S nastavením adresnej energopomoci to nie je také jednoduché, ako sa zvykne vykrikovať na tlačových konferenciách.

Ďalší minister hospodárstva sa trápi s tým, aby našiel naozaj spravodlivý kľúč, vďaka ktorému by sa k dotáciám na drahé energie dostali len rodiny, ktoré to naozaj potrebujú. Vykrikovať na verejnosti populistické heslá, že plošné dotácie sú zlé a „oligarchom“ vykurujúcim bazény nič nedáme, totiž pri spravodlivom nastavení adresnej pomoci nestačí.

Koniec roka sa nezadržateľne blíži

Ani samotní dodávatelia energií sa neodvážia ukázať prstom na domácnosť, že táto vďaka svojej vysokej spotrebe elektriny vykuruje bazén a nezaslúži si tak energopomoc, Pokojne totiž môže cez celý víkend hlava rodiny na zabezpečenie obživy používať cirkulár, pri ktorom je spotreba elektriny väčšia ako pri vykurovaní bazénu.

Viacerým ministrom hospodárstva sa spravodlivý spôsob adresnej energopomoci nájsť nepodarilo. Problém má evidentne aj súčasná ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Tá síce už skoro rok hovorí o potrebe nastavenia adresnej pomoci, zatiaľ ju však nedokázala predstaviť.

Koniec roka sa však nezadržateľne blíži a adresná pomoc na drahé energie, ktorá by mala platiť v novom roku, ešte svetlo sveta neuzrela. Stále sa o nej rokuje.

Údaje o sociálnej situácii rodín

Bývalý minister hospodárstva Karel Hirman upozorňuje, že ministerstvo hospodárstva má pri nastavovaní adresnej energopomoci zviazané ruky. Adresnosť akejkoľvek formy sociálnej pomoci má totiž podľa neho na starosti ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Vytvorenie opatrení a funkčného mechanizmu na tlmenie nárastu cien energií za môjho pôsobenia na ministerstve hospodárstva bol výnimočný krízový krok. Urobili sme ho preto, lebo sme na ministerstve boli schopní a aj odvážni, ho doslova expresne vytvoriť a uviesť do chodu v spolupráci s dodávateľmi energií. Ale aj preto tieto opatrenia mohli mať iba plošný charakter,“ uviedol na sociálnej sieti Hirman.

Adresná pomoc, po ktorej mnohí volajú a hovoria, je podľa bývalého ministra možná len na základe údajov o sociálnej situácii rodín.

„Na ministerstve hospodárstva za môjho pôsobenia sme uvažovali o nejakých možných ‚polkrokoch‘ smerom k zavedeniu takejto adresnej pomoci. Ako snáď najreálnejšie sa ukazovala pomoc len tým domácnostiam, ktoré mali svoju spotrebu jednotlivých typov energií do úrovne priemernej spotreby pre daný druh domácnosti, podľa počtu členov rodiny, obytnej plochy a podobne. Lenže aj to by bol len plošný nástroj, ktorý by stál našu spoločnú kasu značné zdroje. Zvlášť, ak by vláda neprimerane tlačila na čo najnižšiu cenovú hladinu, bez ohľadu na skutočný reálny vývoj cien energií na trhoch. Ako to pre tento rok urobila Ficova koalícia,“ dodal Hirman.

Energetický šok a možno aj chaos

Bývalá minister upozornil, že ani zďaleka neznamená, že domácnosti, ktoré majú „nadpriemernú spotrebu“, že sú rozšafné, lebo si to môžu finančne dovoliť.

Do toho totiž vstupuje veľmi veľa faktorov, ktoré už nameranými fyzikálnymi veličinami nevie nikto postihnúť. „Skrátka ani zďaleka neplatí, že kto má vyššie spotreby energií, tak vykuruje bazény,“ zdôraznil Hirman. Adresnú energopomoc tak podľa neho nemôže mať na starosti ministerstvo hospodárstva, a už vôbec nie dodávatelia energií.

„Ak tak Ficova koaličná vláda naozaj uvažuje a postupuje, tak vzhľadom na to, že nám vykurovacia sezóna klope na dvere a nový rok sa tiež rýchlo blíži, tak nám hrozí od januára poriadny energetický šok a možno aj chaos. Parafrázujúc jednu legendárnu filmovú hlášku: toto ‚soudruzi‘ vo vládnej koalícii Smeru, Hlasu a SNS zase raz nedomysleli,“ uzavrel Hirman.