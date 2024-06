Letisko Košice má novú pravidelnú linku, cestujúci sa za hodinu a pol dostanú na dovolenku do Chorvátska

Cestovanie z východu Slovenska na dovolenku do Chorvátska sa výrazne skrátilo. Od začiatku letnej turistickej sezóny sa možno z Košíc dostať letecky do mesta Zadar pri Jadranskom mori.

Pravidelnú linku prevádzkuje letecká spoločnosť Ryanair od 2. júna do 29. septembra dvakrát týždenne, v stredu a nedeľu. Let do centra rovnomenného regiónu v centrálnej časti chorvátskeho pobrežia trvá 90 minút. Aktuálne je to jediné pravidelné letecké spojenie Slovenska a Chorvátska.

Prví turisti už odleteli

Po tradičnom privítaní lietadla vodnou bránou na košickom letisku v nedeľu podvečer odleteli do Zadaru prví turisti. Lietadlo Airbus A320 s kapacitou 180 miest bolo s výnimkou jedného sedadla takmer úplne obsadené.

Odlety z Košíc sú v stredu o 7:55 s príletom do Zadaru 9:25, v nedeľu o 17:50 s príletom 19:20. Zadar leží v severnej časti Dalmácie, od protiľahlého ostrova Ugljan ho oddeľuje Zadarský kanál. Letisko Zadar je pri obci Zemunik sedem kilometrov východne od mesta.

„Chorvátsko dlhodobo patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie Slovákov. Vysoká obsadenosť prvého letu dokazuje enormný záujem o toto spojenie,“ povedal zástupca výkonného riaditeľa a člen predstavenstva Letiska Košice Tomáš Jančuš.

Významný krok pre letisko

Podľa neho je to ďalší významný krok na ich dlhodobej ceste stať sa letiskom prvej voľby pre celé východné Slovensko.

Manažérka Ryanairu pre strednú a východnú Európu a Pobaltie Alicja Golebiowska uviedla, že nová letná destinácia potvrdzuje ich záväzok k zvyšovaniu leteckej dostupnosti Košíc, východného Slovenska a k zlepšovaniu cestovných možností pre všetkých obyvateľov regiónu.

„Dúfam, že mnoho slovenských cestujúcich využije túto príležitosť objaviť krásy Chorvátska, ale tiež Chorváti začnú spoznávať Košice a celé východné Slovensko,“ očakáva.

Pri mori za hodinu a pol

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka pripomenul, že Chorvátsko je najnavštevovanejšou prímorskou destináciou Slovákov a nie nadarmo sa Jadranu hovorí aj „slovenské more“.

Len v minulom roku túto krajinu navštívilo viac ako pol milióna obyvateľov Slovenska. Privítal, že táto obľúbená dovolenková destinácia je dostupná priamym letom aj z Košíc.

„Z nášho krajského mesta tak vieme byť v prímorskej destinácii už za hodinu a pol. Verím však, že aj náš kraj má čo ponúknuť turistom z Chorvátska a že vďaka tomuto letu prídu spoznať bližšie jeho krásy,“ poznamenal župan.