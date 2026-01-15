Bratislavský magistrát spúšťa ďalšiu parkovaciu zónu PAAS v mestskej časti Lamač

Bratislava spúšťa od 4. februára regulované parkovanie v zóne LA1 – Lamač. Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, parkovanie v zóne bude možné len na vyznačených miestach alebo v parkovacích pásoch. Pribudli aj cik cak čiary – miesta s krátkodobým zastavením.
Časová regulácia parkovania vo väčšine zóny (kód úseku 4201 a 4202) bude v pracovné dni od 14.00 do 24.00 a v nedeľu od 18.00 do 24.00. Na parkovisku pri pošte (kód úseku 4203) bude platiť časová regulácia v pracovné dni od 16.00 do 24.00 a v nedeľu od 18.00 do 24.00.
Výška tarify za parkovanie v zóne LA1 – Lamač bude 50 centov za hodinu. Každá ulica je vybavená informačnými tabuľami, ktoré informujú o platnej tarife a časoch regulácie.
Parkovacia asociácia rieši zákonnosť a zjednocovanie parkovacích politík jednotlivých samospráv
„V januári plánujeme dokončiť realizáciu vodorovného dopravného značenia v zóne LA1,“ konštatuje mesto s tým, že vzhľadom na možné nepriaznivé zimné podmienky sa môže stať, že práce nebudú ukončené do termínu spustenia regulovaného parkovania PAAS v Lamači. V takom prípade bude dočasne povolený zaužívaný spôsob parkovania v jednotlivých častiach až do úplného dokončenia dopravného značenia.
Najbližšie klientske miesto PAAS je pre obyvateľov Lamača Komunitné centrum na Malokarpatskom námestí. „V posledných dňoch evidujeme na klientskom mieste v Lamači zvýšený záujem. Radi by sme však obyvateľov ubezpečili, že na vybavenie rezidentskej karty majú dostatočný čas – vybaviť ju môžu pohodlne online alebo osobne, v termíne, ktorý im bude najviac vyhovovať,“ dodalo mesto.