Tretí rok po sebe sa môže Letisko Košice pochváliť rekordnými číslami, pridáva k tomu Malagu a Rím

Letisko Košice má za sebou tretí rekordný rok po sebe. Ako uviedol manažér pre rozvoj obchodu, PR a marketing Juraj Toth, košické letisko v uplynulom roku 2025 pokračovalo v intenzívnom raste. Počas roka vybavilo celkovo 827 798 cestujúcich, ide o najvyššie číslo v jeho 101-ročnej histórii. Zaznamenalo tak tretí rekordný rok po sebe.
V porovnaní s rokom pred tým ide o nárast o 12,5 percenta. V porovnaní s predpandemickým rokom 2019 vybavilo o 48,3 percenta viac cestujúcich.
Významné boli aj charterové lety
„Vyše 571-tisíc cestujúcich využilo pravidelné linky do jednej (či viacerých) z desiatich destinácií: Dublin, Liverpool, Londýn Luton, Londýn Stansted, Praha, Varšava, Viedeň, Zadar, Zürich a Bratislava. Najvyťaženejšími pravidelnými destináciami boli Londýn Luton, Viedeň, Praha, Londýn Stansted a Liverpool, čo potvrdzuje silný a dlhodobo stabilný dopyt na všetkých linkách,“ uviedol Toth.
Významnú úlohu v úspechu letiska podľa jeho slov mali aj charterové lety. Tie pri ceste z metropoly východu a do nej využilo vyše 253-tisíc cestujúcich. „Počas letnej dovolenkovej sezóny patrili medzi najobľúbenejšie destinácie Antalya, Larnaka, Hurghada, Burgas a Rodos,“ dodal. Toth priblížil, že najsilnejším mesiacom vlaňajška bol júl, bránami letiska počas neho prešlo viac ako 132-tisíc cestujúcich. Najviac cestujúcich počas jedného dňa vybavilo Letisko Košice počas 12. augusta 2025, konkrétne 5 583 cestujúcich.
„S radosťou oznamujeme ďalší rekordný rok na Letisku Košice. Prvýkrát v histórii sme prekročili hranicu 800 000 vybavených cestujúcich a za uplynulé tri roky sme privítali viac ako 285 000 dodatočných cestujúcich, čo je mimoriadny úspech. Tento zdravý rast nie je náhodný – je výsledkom obetavej práce celého tímu letiska a silných partnerstiev, ktoré sme v priebehu rokov vybudovali. Úprimne ďakujeme našim partnerom z leteckých spoločností a cestovným kanceláriám za veľmi produktívnu spoluprácu. Pri silnom dopyte na všetkých existujúcich linkách a s ohľadom na očakávané spustenie nových spojení do Malagy a Ríma hľadíme do budúcnosti s optimizmom,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Thomas Dworschak.
Linka do Bratislavy má výsledky
Linka z Malagy začne premávať 30. marca tohto roku, spustí ju spoločnosť Ryanair. Do tohto španielskeho mesta sa bude z Košíc lietať v pondelky a štvrtky. Letecké spojenie na rímske letisko Fiumicino spustí spoločnosť Wizz Air o deň neskôr, teda 31. marca 2026, lietať sa bude v utorky a soboty.
„Jedným z vrcholov roka 2025 bolo spustenie vnútroštátnej linky do Bratislavy, ktorá od prvého dňa dosahuje veľmi dobré výsledky a napĺňa naše očakávania. Zároveň si uvedomujeme, že sa blížime k limitom našej súčasnej infraštruktúry. V roku 2026 sa preto pripravujeme na významné investície, ktoré nám umožnia reagovať na rastúci dopyt a ďalej zvyšovať komfort a kvalitu služieb pre našich cestujúcich,“ uzavrel člen predstavenstva a zástupca generálneho riaditeľa Tomáš Jančuš.