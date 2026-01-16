Banska Bystrica prebrala správu plateného parkovania v centre, zavádza aj tri druhy rezidentských kariet

Od 1. januára 2026 je mesto Banská Bystrica po 15 rokoch jediným prevádzkovateľom plateného parkovania v centrálnej mestskej zóne. Zriadenie a rozšírenie parkovacích zón na celé centrum prináša zjednotenie pravidiel vydávania rezidentských parkovacích kariet a novú cenovú politiku.
„Cieľom samosprávy je, podobne ako v ostatných zónach regulovaného parkovania, pri vydávaní rezidentských parkovacích kariet finančne zvýhodniť Banskobystričanov s trvalým pobytom v Banskej Bystrici,“ uvádza hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Tri druhy rezidentských kariet
Platnosť zmluvy so súkromnou spoločnosťou, ktorá doteraz regulovala parkovanie, sa skončila k 31. decembru 2025. Od nového roka všetky príjmy z plateného parkovania smerujú do mestského rozpočtu a budú investované do mobility, najmä do výstavby parkovacích miest a rekonštrukcie ciest a chodníkov.
Po výmene a upgrade parkovacích automatov sa inštaluje nové dopravné značenie. Mesto zavádza tri druhy rezidentských parkovacích kariet. Karta „A“ je pre obyvateľov s trvalým pobytom v danej zóne s poplatkom 20 eur ročne za prvé vozidlo a 100 eur za druhé.
Karta „B“ je pre obyvateľov bez trvalého pobytu v zóne, ale s trvalým pobytom v meste a vzťahom k bytu (vlastníctvo, spoluvlastníctvo alebo nájomný vzťah) s poplatkom 100 eur ročne za jedno auto a 100 eur za druhé vozidlo. Karta „C“ je pre osoby bez trvalého pobytu v meste s poplatkom 300 eur ročne za vozidlo.
Abonentské parkovacie karty
„Jednou z dôležitých podmienok pre vydanie rezidentskej parkovacej karty je aj vzťah k motorovému vozidlu – žiadateľ musí byť zapísaný ako držiteľ vozidla v technickom preukaze,“ pripomína mesto.
Držitelia rezidentských kariet majú k dispozícii bezplatné návštevnícke kredity vo forme 100 hodín parkovania pre návštevy, ktoré môžu využívať prostredníctvom aplikácie DataMesta bez nutnosti žiadosti. Žiadosti o nové parkovacie karty je možné vybaviť online cez webovú aplikáciu DataMesta alebo osobne v Klientskom centre MsÚ.
Mesto zároveň zaviedlo abonentské parkovacie karty pre osoby bez vzťahu k nehnuteľnosti či podnikateľov s cenami od 500 do 1 200 eur ročne podľa rozsahu platnosti. Krátkodobé parkovanie v centre je rozdelené do dvoch tarifných pásiem, cena parkovného v prvom tarifnom pásme je 2 eurá na hodinu a v druhom tarifnom pásme 1 euro na hodinu.
Spoplatnenie na šesť dní
Novinkou je možnosť zaplatiť parkovné už za prvú pol hodinu, čo ocenia návštevníci na rýchle úkony. Parkovné je spoplatnené šesť dní v týždni od 8:00 do 24:00. Mesto umožňuje platbu kartou, cez mobilné aplikácie, SMS aj hotovosťou.
„Všetky parkovacie automaty sú doplnené o možnosť platby kartou a o klávesnicu pre zadanie evidenčného čísla vozidla, takže motoristi už nemusia umiestňovať parkovací lístok za okno,“ informuje samospráva. Kontrolu dodržiavania pravidiel parkovania zabezpečuje mestská polícia s využitím objektívnej zodpovednosti, bez potreby blokovacích zariadení či pokút na mieste.