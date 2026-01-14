Ráž označil obnovu železničnej stanice v Bratislave za osobnú prioritu, s Ficom sa vyjadril aj k ďalším témam dopravnej infraštruktúry - VIDEO

Rekonštrukcia hlavnej bratislavskej železničnej stanice má podľa prísľubu ministra dopravyJozefa Ráža začať ešte v tomto volebnom období. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády v Petržalke, pričom obnovu tohto dopravného uzla označil za svoju osobnú prioritu.
Nevyhovujúci stav stanice
Projekt sa má oddeliť od predstaničného námestia, ktoré rieši samospráva a sústrediť sa najmä na samotnú budovu stanice. PremiérRobert Fico po rokovaní vlády zdôraznil, že ide o dlhodobo diskutovanú tému, a že vláda chce zabezpečiť jej realizáciu. „Ak niečo povieme, snažíme sa to aj naplniť,“ povedal Fico a poukázal na súčasný nevyhovujúci stav stanice, ktorý negatívne ovplyvňuje cestujúcich.
Minister Ráž uviedol, že tento rok plánuje podpísať zmluvu so zhotoviteľom rekonštrukcie sociálnych zariadení bratislavskej stanice a plánuje sa dokončiť projektová dokumentácia pre celkovú obnovu stanice.
„Darí sa nám na to hľadať peniaze z eurofondov, bola to jediná cesta. Strašne dlho trvali rozhovory o tom, akým spôsobom to zakomponovať s tým predstaničným námestím, preto sme sa rozhodli to chytiť do svojich rúk a pán primátor sa postará prípadne o tú svoju druhú časť,“ skonštatoval Ráž.
Rozšírený úsek diaľnice
Na stredajšom rokovaní sa členovia kabinetu venovali aj ďalším témam dopravnej infraštruktúry, vrátane opravy mostov či riešeniu križovatiek v okolí hlavného mesta. Ako uviedol premiér Fico, rozšírený úsek diaľnice D1 Bratislava–Triblavina má byť odovzdaný do užívania do 31. júla 2026.
Témou výjazdového rokovania bola aj príprava projektu partnerstva verejného a súkromného sektora (PPP) so zahraničným investorom na opravu mostov na štátnych rýchlostných cestách a diaľniciach. Starostovia v tejto súvislosti podľa Fica otvorili aj tému mostov na cestách druhej a tretej triedy a model štátneho PPP projektu by sa mohol uplatniť aj pre mestá, obce a samosprávne kraje.
„Chceme tým pomôcť, pretože ide o veľmi náročné investície. Hoci tieto cesty patria samosprávam a mali by sa o ne starať samostatne, bez štátnej podpory a zapojenia investorov by ich obnova pravdepodobne nebola možná,“ skonštatoval Fico.
Projektová dokumentácia pre vybrané mosty a križovatky je už podľa premiéra spracovaná napríklad v obciach Blatné a Kaplna, ako aj pri moste nad železnicou v Senci. V rámci rozbehnutých projektov sa obstaranie zhotoviteľa dopravného riešenia pripravuje pre križovatku v Dunajskej Lužnej, spracovanie projektovej dokumentácie pre križovatku D2 Bratislava–Čunovo a vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre úsek R1 Most pri Bratislave – Vlčkovce.
Spolupráca so samosprávami
Témou bolo aj zabezpečenie zhotoviteľa inžiniersko-geologického a hydrologického prieskumu pre stavbu D4 Bratislava–Rača – Záhorská Bystrica. „Naozaj veľmi intenzívne budeme pracovať na tom, aby už priebežné výsledky geológie k tunelu Karpaty boli základom pre zhotoviteľa cez tzv. žltý FIDIC a budeme na to hľadať investorov,“ doplnil minister Ráž k variantu, kde zhotoviteľ nielen stavia, ale aj projektuje. Doplnil, že rezort začína hľadať aj projektanta diaľničnej križovatky v Čunove a intenzívne sa pripravuje pridanie odbočky na diaľnici z Dúbravky.
Minister dopravy v tejto súvislosti vyzdvihol spoluprácu so samosprávami v Bratislave a okolí, vrátane starostov, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu a primátora hlavného mesta Matúša Valla. Zdôraznil, že aj napriek rozdielnym politickým názorom sa darí spolupracovať na kľúčových dopravných projektoch, ako je električková trať do Petržalky, a pripomenul aj investície v stovkách miliónov eur do obnovy vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava.
„Nevyhýbame sa spolupráci bez ohľadu na politické tričko. Myslím si, že títo páni si zasluhujú vďaku za konštruktívnu debatu a musím povedať, že atmosféra v bratislavskom komunále je výrazne lepšia čo sa týka spolupráce medzi koalíciou a opozíciou, než sa to ukazuje potom v tých politických stranách v parlamente. Je to až nepochopiteľne iné,“ skonštatoval minister.