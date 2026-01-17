Od začiatku roka spája slovenské a poľské destinácie pod Tatrami viac autobusových liniek

Od 1. januára tohto roka pribudlo päť nových celoročných autobusových liniek spájajúcich Poprad, Vysoké Tatry a poľské Zakopané. Doplnili tak existujúce spojenia, ktoré od 22. apríla 2025 zabezpečujú cezhraničnú dopravu medzi Starým Smokovcom a poľskými lokalitami Zakopané, Košcielisko a Chocholów.
Ako za mesto Vysoké Tatry informovala Alexandra Hajdučková, celkovo v súčasnosti premáva sedem cezhraničných autobusových liniek. Päť jazdí počas pracovných dní a dve počas víkendov. Prepravu zabezpečujú poľskí dopravcovia Koleje Malopolskie a FlixBus. Flixbusy premávajú až z Krakova, Koleje Malopolskie zo Zakopaného.
Primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaňák priblížil, že prvý autobus odchádza ráno pred pol šiestou zo Zakopaného a späť ide okolo ôsmej z Popradu. „Turisti z Poľska tak môžu navštíviť Poprad a Tatry na celý deň, rovnako tak aj naši občania môžu zabehnúť do Zakopaného na varené víno, navštíviť trhy, obchody, obľúbené miesta a večer sa pohodlne posadiť do autobusu a cestovať späť,“ skonštatoval Štefaňák.
Snahou mesta je odľahčiť preplnené cesty a parkoviská vo Vysokých Tatrách. „V minulom roku sa nám podarilo vybojovať 36 spojov električiek v Tatrách. Teraz sa nám podarilo, aj napriek zlým podmienkam u slovenského prepravcu, zvýšiť počet autobusov z dvoch na sedem, a chceli by sme ísť ďalej rokovať s ministerstvami a pracovať na odľahčení dopravy,“ vysvetlil zámer primátor.