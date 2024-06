Odkiaľ, kedy a ako? Cestovať na dovolenku do Chorvátska nemusíte autom, dá sa to aj inak

V tomto roku môže do Chorvátska podľa očakávania zavítať ešte viac návštevníkov zo Slovenska ako vlani, keď ich bolo vyše pol milióna.

Väčšina do krajiny pri Jadranskom mori pre jej blízkosť volí individuálnu automobilovú dopravu. Záujem je aj o iné možnosti prepravy na letnú dovolenku v jednej stále z najvyhľadavánejších destinácií.

Zo Slovenska sa tam možno dostať v letnej sezóne aj vlakom, autobusom či lietadlom.

Vlakom z Bratislavy do Splitu

Už od 3. mája do 5. októbra opäť jazdí vlak z Bratislavy do chorvátskeho Splitu, centra Dalmácie. Spojenie prevádzkuje tradične Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB).

Cestujúci si môžu dať prepraviť k Jadranu aj svoje autá a motocykle, aktuálne iba z Viedne, kadiaľ vlak prechádza.

Zo stanice Bratislava-Nové Mesto odchádza trikrát týždenne – v stredu, piatok a nedeľu o 15:26, zo stanice Bratislava-Petržalka o 16:01, plánovaný príchod do Splitu je druhý deň ráno o 8:20.

Zo Splitu naspäť sa vlak vydáva na cestu v pondelok, vo štvrtok a v sobotu o 17:29, do Bratislavy má príjazd 11:00. Národný vlakový dopravca podporuje cestovný ruch aj v spolupráci s Chorvátskym turistickým združením (CHTZ).

Autobusom s RegioJetom

Na cestu do Chorvátska zo Slovenska možno využiť tiež viaceré sezónne autobusové linky. RegioJet, najväčší český dopravca v diaľkovej a medzinárodnej autobusovej doprave, odštartoval 31. mája letnú linku z Prahy cez Brno a Bratislavu do Splitu.

Dôvodom je podľa spoločnosti rastúci záujem o cestovanie do chorvátskych turistických stredísk pri mori od Zadaru po Split. Na začiatku letnej sezóny je už predaná viac ako polovica dostupných miest, najmä na víkendové termíny.

„Na vysoký záujem sme pripravení reagovať zvýšením kapacity spojov, pokiaľ to bude treba,“ informovala riaditeľka autobusovej dopravy RegioJet Dita Tomešová.

Žlté autobusy stoja aj inde

Žlté autobusy dopravcu cestou do Splitu zastavujú v Chorvátsku aj v prímorských mestách Zadar, Sukošan, Biograd na Moru, Pakoštane, Vodice, Šibenik, Primošten či Trogir.

„Spoje do Chorvátska budú v letných mesiacoch (júl, august) prevádzkované denne, s odjazdom v 16:30 z Prahy, 19:15 z Brna a 21:30 z Bratislavy a s príjazdom do Splitu v 9:30 následujúceho dňa,“ priblížila mediálna manažérka RegioJet Alexandra Janoušek Kostřicová.

„V okrajových mesiacoch sezóny, v júni a septembri, bude RegioJet vypravovať autobusy trikrát týždenne. Zo Splitu budú spoje odchádzať vždy v 20:30,“ dodala.

FlixBusom do Puly

K chorvátskemu Jadranu sa dá cestovať autobusom aj na linkách FlixBusu. Sezónne spojenie zo Žiliny cez Bratislavu do Puly na polostrove Istria na severe prevádzkuje od 16. mája zatiaľ päťkrát týždenne, od štvrtka do pondelka, v opačnom smere od piatka do utorka.

„Od 17. júna do 8. septembra bude linka v prevádzke denne,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Martina Čmielová.

Zo Žiliny zelený autobus odchádza o 7:45, zastavuje v Trenčíne (8:50), Trnave (10:15), z Bratislavy má odjazd 11:05. Na pobrežie Jadranu do Rijeky je plánovaný príjazd 20:15 a do Puly 21:45.

V opačnom smere spoj vyráža z Puly o 9:00, z Rijeky 10.35, do Bratislavy má príjazd 19:55 a do Žiliny 22:45.

Z Bratislavy do Dubrovníka

Ďalšia linka FlixBusu medzi Bratislavou a Dubrovníkom na juhu chorvátskeho pobrežia je v prevádzke od 29. mája štyrikrát týždenne, medzi 21. júnom a 8. septembrom pôjde denne.

Autobus vyráža z Bratislavy o 19:10, do Splitu má príjazd ráno o 6.55. Zastavuje aj v mestách Omiš (7:35), Baška Voda (8:05), Makarska (8:15), Podgora (8:25), Drvenik (8:45), Ploče (9:15) a do Dubrovníka má príjazd 10.50.

V opačnom smere odchádza z Dubrovníka 15:30 s rovnakými zastávkami po ceste, z Omiša má odjazd 18:45, zo Splitu 19:25 a na konečnú do Bratislavy plánuje doraziť ráno o 7:10.

„Cesta do Chorvátska sa od minulého roka výrazne zjednodušila pristúpením štátu do eurozóny a do Schengenského priestoru. Odpadá tak zdĺhavé čakanie na hranici,“ poznamenala Martina Čmielová.

Letecky z Košíc do Zadaru

Do Chorvátska možno zo Slovenska cestovať aj letecky. Z Košíc do Zadaru začína aktuálne od 2. júna fungovať nová pravidelná letecká linka spoločnosti Ryanair.

„Lietať sa bude dvakrát týždenne – v stredu a nedeľu až do 29. septembra,“ uviedol manažér pre rozvoj obchodu košického letiska Juraj Tóth s tým, že let do Zadaru trvá približne 90 minút. V nedeľu popoludní privítajú a vypravia prvý let na tejto sezónnej linke.

Opäť bude možné využívať charterové lety na chorvátsky ostrov Brač, ležiaci neďaleko pobrežia na úrovni medzi Splitom a Makarskou.

Na Brač sa lieta z Bratislavy a Košíc na letisko Bol na juhu ostrova, kde je aj známa pláž a mys Zlatni rat.

Charterové lety do Dalmácie

„Jadranské more je pre Slovákov ešte lepšie dostupné, už za dve hodiny od odletu zo slovenského letiska sa môžu okúpať v jednom z letovísk na Brači.“ informovala riaditeľka cestovnej kancelárie Satur Eleonóra Fedorová.

Dalmatínske pobrežie sa v posledných rokoch stáva atraktívnym už od Veľkej Noci až do neskorej jesene. Chorvátsko už nie je len destináciou na individuálnu dopravu. Charterové lety zo Slovenska zvýšili aj záujem o dovolenku v Dalmácii.

Svoju pozíciu na trhu si tak vďaka priamym letom posilnil ostrov Brač, kam sa môžu Slováci dostať z Bratislavy a Košíc.

Pridala sa aj SAD Trenčín

Sezónnu letnú autobusovú linku zo Žiliny cez Bratislavu do Splitu a Makarskej avizoval dopravca SAD Trenčín. Premávať bude od 21. júna do 14. septembra každý piatok.

„Príchod autobusu do cieľovej destinácie je v sobotu v ranných hodinách a odchod na Slovensko v sobotu vo večerných hodinách,“ oznámila na svojom portáli spoločnosť. Autobus zastaví na chorvátskom pobreží aj v Šibeniku a Omiši.

Zo Žiliny má odjazd v piatok o 14:00, z Trenčína 16:00, z Bratislavy 18:05, zo Šibenika v sobotu ráno 4:40, zo Splitu 6:20 a príjazd do Makarskej 7:45.

Na cestu späť spoj odchádza z Makarskej v sobotu o 20:00, zo Splitu 21:25, zo Šibenika 23:05, z Bratislavy v nedeľu ráno o 9:40 a do Žiliny má príjazd 13:45.

Na Slovensku sú zastávky aj v Považskej Bystrici, Ilave, Dubnici nad Váhom, Novom Meste nad Váhom, Piešťanoch a Trnave.