Letisko v Poprade o chvíľu začne svoju letnú charterovú sezónu, ponúkne takmer 130 letov

Popradské letisko začne svoju letnú charterovú sezónu 5. júna. Lietať sa bude do Turecka, Bulharska a po prvýkrát spod Tatier aj do Afriky, konkrétne do Tuniska. Spolu pôjde o takmer 130 letov počas letnej sezóny.

Čaká ho jedna z najsilnejších sezón

Informovalo o tom letisko na svojej internetovej stránke s tým, že z pohľadu letného letového poriadku ho čaká jedna z historicky najsilnejších sezón. V tomto roku bude tvoriť charterová doprava na letisku v Poprade takmer 30 percent z celkového počtu prepravených cestujúcich.

„V minulom roku sme odbavili celkom 72 428 cestujúcich, čo znamenalo 28-percentný medziročný rast,“ pripomenulo letisko. Podľa informácií od cestovných kancelárií je záujem a predaj pobytov s odletom z Popradu nadpriemerný.

Úspešný začiatok roka

Letisko pod Tatrami začalo celkovo rok úspešne.

„Za prvé štyri mesiace v roku 2024 sme odbavili 23 478 cestujúcich, čo predstavuje 62-percentný medziročný rast. Obslúžili sme tiež 2 543 leteckých pohybov, čo je o 14 percent viac ako v roku 2023 za rovnaké obdobie,“ uviedlo.