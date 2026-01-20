Wizz Air bude lietať z Bratislavy do francúzskeho letoviska, Slováci sa môžu tešiť aj na ďalšie nové linky

Ceny leteniek na novej trase do Nice na Azúrovom pobreží sa začínajú od 29,99 eura.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Wizz Air
Foto: ilustračné, SITA/AP
Bratislava Letectvo Doprava a infraštruktúra z lokality Bratislava

Letecký dopravca Wizz Air rozširuje svoju ponuku letov z Bratislavy. Od 31. marca 2026 spustí novú priamu linku z Letiska M. R. Štefánika do francúzskeho letoviska Nice na Azúrovom pobreží. Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová, spojenie bude prevádzkované trikrát týždenne, v utorok, štvrtok a sobotu.

Letecké spojenie s Francúzskom

Vďaka novej linke získa Bratislava priame letecké spojenie s Francúzskom. „Zavedením priameho letu z Bratislavy do Nice prinášame cestujúcim na Slovensku ďalšie možnosti cestovania po Európe, či už na dovolenky alebo krátke mestské pobyty. Zároveň zabezpečí stabilný tok cestujúcich v oboch smeroch,“ uviedla manažérka firemnej komunikácie Wizz Air Vera Jardan.

Ceny leteniek na novej trase sa začínajú od 29,99 eura. Lístky sú dostupné na webovej stránke dopravcu, v mobilnej aplikácii, prostredníctvom webu letiska aj u predajcov leteniek. Wizz Air v súčasnosti ponúka z Bratislavy už 31 pravidelných liniek a naďalej posilňuje svoju základňu na miestnom letisku.

Desať nových liniek

V marci plánuje dopravca spustiť z Bratislavy spolu desať nových liniek, a to do Berlína, Dortmundu, Tirany, Ohridu, Prištiny, Tel Avivu, Tuzly, Ríma (Fiumicino), Varšavy (Chopin) a Nice. Od júna pribudne aj priame spojenie na Mykonos. Nedávno Wizz Air otvoril nové linky aj do gruzínskeho Kutaisi, Jerevanu, Larnaky a moldavského Kišiňova.

Celkovo ponúka Wizz Air zo Slovenska 35 liniek do 34 destinácií v 22 krajinách. V roku 2025 dopravca prevádzkoval viac ako 2 000 letov do a zo Slovenska, prepravil takmer pol milióna cestujúcich a dosiahol mieru dokončenia letov na úrovni 99,78 percent.

Viac k osobe: Veronika Demovičová
Firmy a inštitúcie: Letisko M. R. ŠtefánikaWizzAir

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk