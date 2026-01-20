Wizz Air bude lietať z Bratislavy do francúzskeho letoviska, Slováci sa môžu tešiť aj na ďalšie nové linky

Letecký dopravca Wizz Air rozširuje svoju ponuku letov z Bratislavy. Od 31. marca 2026 spustí novú priamu linku z Letiska M. R. Štefánika do francúzskeho letoviska Nice na Azúrovom pobreží. Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová, spojenie bude prevádzkované trikrát týždenne, v utorok, štvrtok a sobotu.
Letecké spojenie s Francúzskom
Vďaka novej linke získa Bratislava priame letecké spojenie s Francúzskom. „Zavedením priameho letu z Bratislavy do Nice prinášame cestujúcim na Slovensku ďalšie možnosti cestovania po Európe, či už na dovolenky alebo krátke mestské pobyty. Zároveň zabezpečí stabilný tok cestujúcich v oboch smeroch,“ uviedla manažérka firemnej komunikácie Wizz Air Vera Jardan.
Ceny leteniek na novej trase sa začínajú od 29,99 eura. Lístky sú dostupné na webovej stránke dopravcu, v mobilnej aplikácii, prostredníctvom webu letiska aj u predajcov leteniek. Wizz Air v súčasnosti ponúka z Bratislavy už 31 pravidelných liniek a naďalej posilňuje svoju základňu na miestnom letisku.
Desať nových liniek
V marci plánuje dopravca spustiť z Bratislavy spolu desať nových liniek, a to do Berlína, Dortmundu, Tirany, Ohridu, Prištiny, Tel Avivu, Tuzly, Ríma (Fiumicino), Varšavy (Chopin) a Nice. Od júna pribudne aj priame spojenie na Mykonos. Nedávno Wizz Air otvoril nové linky aj do gruzínskeho Kutaisi, Jerevanu, Larnaky a moldavského Kišiňova.
Celkovo ponúka Wizz Air zo Slovenska 35 liniek do 34 destinácií v 22 krajinách. V roku 2025 dopravca prevádzkoval viac ako 2 000 letov do a zo Slovenska, prepravil takmer pol milióna cestujúcich a dosiahol mieru dokončenia letov na úrovni 99,78 percent.