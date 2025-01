Ruský plyn nie je lacný, jeho dopravu na Slovensko musia podľa Galeka teraz zabezpečiť Rusi

Ruský zemný plyn nie je lacný. Je o tom presvedčený tímlíder pre hospodárstva strany SaS Karol Galek. Podľa neho určuje cenu plynu jeho dostupnosť a tú Slovensku Rusi aktuálne zabezpečiť nevedia.

Zrušený kontroverzný poplatok

„Najdrahší plyn je ten, ktorý nemáme vo chvíli, keď ho potrebujeme. Na druhej strane nám ale pomocnú ruku, pokiaľ to budeme potrebovať, ponúklo Česko a to ako v prípade prepravy plynu cez ich územie, tak aj zásobníkových kapacít. Nemecko tiež zrušilo kontroverzný poplatok za tranzit plynu cez svoje územie. Urobili tak bez akejkoľvek intervencie zo strany Roberta Fica a napriek jeho hanebnému postoju k plynovej kríze či jeho cesty do Moskvy za Putinom,“ kritizoval Galek.

Zmluva SPP s Gazpromom

Premiér aj ministerka hospodárstva Denisa Saková by podľa Galeka o svojich rokovaniach v Rusku mali verejnosť riadne informovať. Zmluva SPP s Gazpromom na dodávku plynu je uzatvorená až do roku 2034.

„To, ako k nám Rusi plyn dopravia, by mal byť preto ich problém. Ponuky na prevzatie zodpovednosti na tajomného azerbajdžanského sprostredkovateľa, či nebodaj dokonca SPP, boli od začiatku odsúdené na neúspech. Putinovi by už viac nič nebránilo v tom, aby zbombardoval aj plynovod vedúci územím Ukrajiny, tak ako to dnes robí s ich sieťou na prenos elektriny. On by totiž svoj plyn odovzdal na rusko-ukrajinskej hranici a splnil by tak podmienky dohody a teda by mal nárok na platbu. Ak by sa však k nám plyn cez zbombardovaný plynovod už nedostal, bol by to čisto náš problém. A v konečnom dôsledku by sme tak nemali ani peniaze, ani plyn,“ vysvetlil Galek.