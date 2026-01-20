Premiérové víťazstvo na Australian Open oslávil na toalete. Talian mal žalúdočné problémy - VIDEO

Taliansky tenista Luciano Darderi musel bizarne utiecť z kurtu len niekoľko sekúnd po svojom víťazstve v 1. kole na Australian Open.
Narodil sa v Argentíne, no reprezentuje krajinu na Apeninskom polostrove. Čiľana Cristiana Garina zdolal hladko 3:0 na sety, aj keď každý sa skončil len veľmi tesne. Koncovku však zakaždým zvládol lepšie.
Hráč číslo 25 v rebríčku ATP po premenenom mečbale rýchlo utekal k súperovi, ktorému podal ruku, ani sa nestihol pozdraviť s rozhodcom či poďakovať divákov a už bol preč.
Obaja hráči si počas takmer trojhodinového súboja vyžiadali prestávku na lekárske ošetrenie. Možno to súviselo s Darderovým problémom.
Po skončení zápasu okamžite utiekol z kurtu na toaletu, zatiaľ čo tam Garin ešte chvíľu ostal. Údajne bojoval s kŕčmi v žalúdku.
Svoje premiérové víťazstvo na prvom grandslamovom turnaji roka tak oslávil trochu netradične a rozhodne nie tak, ako si to želal.
Saliendo por patas ⚡💨💩
Luciano Darderi voló directo al baño tras ganar a Cristian Garín. #AusOpen#AO26pic.twitter.com/9ww0qOG1hT
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 20, 2026
„Bol to rutinný zápas, až kým sa to nestalo. Posledná polhodina bola úplne šialená. Bol to ťažký zápas, pretože trénujeme spolu s rovnakým kondičným trénerom ako Cristian. V stredu (21.1.) spolu hráme štvorhru,“ povedal Darderi na pozápasovej tlačovej konferencii.
„V poslednom sete som začal cítiť miernu bolesť v žalúdku, ale zvládol som to a nakoniec som zvíťazil. Ak by som prehral tretí set, myslím si, že by to bol problém aj v ďalších dejstvách,“ dodal Talian.
Dvadsaťtriročný tenista sa v druhom kole postaví Argentínčanovi Sebastiánovi Báezovi.