Premiérové víťazstvo na Australian Open oslávil na toalete. Talian mal žalúdočné problémy - VIDEO

Hráč číslo 25 v rebríčku ATP po premenenom mečbale rýchlo utekal k súperovi, ktorému podal ruku, ani sa nestihol pozdraviť s rozhodcom či poďakovať divákov a už bol preč.
Luciano Darderi
Na snímke taliansky tenista Luciano Darderi. Foto: SITA/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake
Taliansky tenista Luciano Darderi musel bizarne utiecť z kurtu len niekoľko sekúnd po svojom víťazstve v 1. kole na Australian Open.

Narodil sa v Argentíne, no reprezentuje krajinu na Apeninskom polostrove. Čiľana Cristiana Garina zdolal hladko 3:0 na sety, aj keď každý sa skončil len veľmi tesne. Koncovku však zakaždým zvládol lepšie.

Obaja hráči si počas takmer trojhodinového súboja vyžiadali prestávku na lekárske ošetrenie. Možno to súviselo s Darderovým problémom.

Po skončení zápasu okamžite utiekol z kurtu na toaletu, zatiaľ čo tam Garin ešte chvíľu ostal. Údajne bojoval s kŕčmi v žalúdku.

Svoje premiérové víťazstvo na prvom grandslamovom turnaji roka tak oslávil trochu netradične a rozhodne nie tak, ako si to želal.

„Bol to rutinný zápas, až kým sa to nestalo. Posledná polhodina bola úplne šialená. Bol to ťažký zápas, pretože trénujeme spolu s rovnakým kondičným trénerom ako Cristian. V stredu (21.1.) spolu hráme štvorhru,“ povedal Darderi na pozápasovej tlačovej konferencii.

„V poslednom sete som začal cítiť miernu bolesť v žalúdku, ale zvládol som to a nakoniec som zvíťazil. Ak by som prehral tretí set, myslím si, že by to bol problém aj v ďalších dejstvách,“ dodal Talian.

Dvadsaťtriročný tenista sa v druhom kole postaví Argentínčanovi Sebastiánovi Báezovi.

